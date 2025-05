Ronaldo na Kings League? Kaká sugere convite a Fenômeno: 'Tem tempo agora'

Presidente da Kings League Brazil, Kaká acenou com um convite a Ronaldo Fenômeno para se juntar à liga alternativa de futebol de 7 que está fazendo sucesso internacionalmente.

O que aconteceu

Kaká disse que escolheria Ronaldo entre jogadores em atividade ou aposentados para chamar para a liga criada por Piqué. Ele deu a declaração em entrevista coletiva nesta manhã com a participação de outros ex-atletas internacionais, como o alemão Bastian Schweinsteiger, o italiano Claudio Marchisio e o mexicano Miguel Layún —que também têm vínculo com a Kings.

"Ele vendeu seu time na Espanha e tem tempo agora", respondeu. Na semana passada, Ronaldo aceitou vender suas ações do Real Valladolid por 50 milhões de euros (R$ 322 milhões). O ex-atacante deixa o clube espanhol após cinco anos e, como também não está mais à frente do Cruzeiro, fica sem comandar times no futebol.

Ronaldo Fenômeno durante partida do Valladolid Imagem: Quality Sport/Getty

Eu convidaria Ronaldo. Ele é um dos melhores para mim, vendeu seu time na Espanha e tem tempo agora para fazer outras coisas. Pode investir seu tempo na Kings League. Para mim, seria o Fenômeno.

Kaká

Ronaldo pode ser mais um astro do futebol brasileiro envolvido com a Kings League. Junto de Kaká, Neymar foi um dos pioneiros nesse caminho, mas sua situação é diferente porque ele é um dos presidentes da Furia ao mesmo tempo em que usa a camisa 10 do Santos.

O 'momento certo' para se juntar à Kings League é o jogador ou ex-jogador acreditar que é bom para ele. Para nós que estamos aposentados é um pouco mais fácil porque podemos focar nisso, e quem está em atividade tem que conciliar seu tempo e foco. Temos o Neymar [na Furia], que é um grande nome para a Kings no Brasil, ele decidiu que era bom para ele. Não tem tempo certo, depende do que cada um acha.

Kaká

Neymar durante a final da Kings League Brazil em São Paulo Imagem: REBECA SCHUMACKER/Kings League

O Brasil teve sua edição de estreia do evento neste ano e caminha para ter protagonismo no Mundial de junho. O país é o atual campeão da Copa da Kings League, realizada no ano passado, e terá quatro representantes no torneio mundial que será disputado em Paris entre os dias 1º e 13 do próximo mês. Furia, Dendele, Fluxo e Desimpedidos Goti estão entre os 32 classificados em busca do título internacional.