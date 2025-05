Kai Kara-France acredita em vitória contra Alexandre Pantoja: "É o meu momento"

A poucos dias de encarar a luta mais importante de sua carreira, Kai Kara-France demonstra estar tranquilo e confiante no que pode entregar dentro do octógono. O neozelandês terá pela frente o campeão dos pesos-moscas (57 kg), Alexandre Pantoja, no coevento principal do UFC 317, marcado para 28 de junho em Las Vegas (EUA).

Aos 32 anos, Kara-France acredita viver a melhor fase da carreira - tanto física quanto mentalmente. Com 15 anos de experiência no MMA profissional, ele afirma ter aprendido a lidar com a pressão e garante estar preparado para aproveitar a nova chance de conquistar o cinturão, dois anos após ser superado por Brandon Moreno em disputa pelo título interino.

"Agora estou fazendo isso com mais propósito e mais fogo. Sei que esse é o meu momento - com idade, maturidade e experiência. Já lutei pelo cinturão antes. Sei como é a pressão. Sei quais são as expectativas. Estou aceitando isso tudo, e desta vez estou pronto. Desta vez, não estou lutando contra coisas que não estão sob meu controle - estou apenas deixando fluir. É aí que estou agora. Estou em um ótimo lugar e pronto para trazer mais um cinturão para a (City Kickboxing)", declarou ao canal 'Combat TV'.

A preparação para o duelo teve seus obstáculos. Inicialmente, a luta contra Pantoja chegou a ser cogitada para abril, o que exigiu ajustes no planejamento do atleta da City Kickboxing, equipe que também abriga o campeão peso-pena (66 kg) Alexander Volkanovski. Apesar da mudança, o neozelandês manteve o foco e seguiu treinando intensamente enquanto aguardava a confirmação da nova data.

Vitória na primeira luta

Esse não será o primeiro duelo entre Pantoja e Kara-France. Em 2016, pelas quartas-de-final do TUF 24, os lutadores tiveram um embate. Na ocasião, o brasileiro, que vinha de vitória sobre o mexicano Brandon Moreno, precisou ser bastante estratégico para superar o neozelandês na decisão unânime dos juízes e avançar na competição. Em recente entrevista à reportagem da Ag Fight, o campeão fez uma análise sobre o novo duelo.

Momento dos lutadores

Do outro lado, Pantoja, de 35 anos, chega embalado por três defesas bem-sucedidas desde que conquistou o título em 2023, ao superar Brandon Moreno no UFC 290. Na sequência, o brasileiro passou por Brandon Royval, Steve Erceg e Kai Asakura, consolidando seu domínio na divisão.

Já Kara-France tenta embalar novamente após um nocaute no primeiro round sobre Erceg no UFC 305. Antes disso, vinha de duas derrotas equilibradas: a já mencionada contra Moreno e uma decisão dividida diante de Amir Albazi.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok