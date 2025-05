Jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal marcará despedida de Estêvão do Allianz

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, Palmeiras e Sporting Cristal (PER) duelam em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo marca a despedida do atacante Estêvão do estádio alviverde.

Após o confronto, o Verdão terá apenas mais uma partida antes de viajar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. No próximo domingo, a equipe visita o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Estêvão se despedirá do Palmeiras em julho, após a disputa do Mundial. Conforme acertado em contrato, ele se junta ao Chelsea, que o comprou em 2024.

Ele fez sua estreia no Allianz Parque no dia 24 de janeiro de 2024, na partida contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Na casa alviverde, o camisa 41 balançou as redes 13 vezes. O primeiro gol veio na vitória sobre o Liverpool (URU) por 3 a 1, pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2024.

Além dos tentos, Estêvão conquistou um título no estádio palmeirense: o Campeonato Paulista de 2024 sobre o rival Santos.