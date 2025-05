Atleta do Talleres chora após briga com Bobadilla; técnico: 'discriminação'

Navarro, do Talleres, chorou no gramado do Morumbis por algo dito por Bobadilla, do São Paulo, durante discussão na partida da Libertadores. O técnico da equipe argentina, Mariano Levisman, relatou ter sido um caso de "discriminação".

O que aconteceu

O jogador da equipe argentina não quis falar sobre o assunto, mas disse que se sentiu ofendido e que o atleta do Tricolor "sabe o que disse".

Não quero falar disso. Não quero falar de nada, quero ir para casa. Sim, Bobadilla. Ele sabe o que disse. Me ofendeu. Navarro, à ESPN

O caso aconteceu aos 41 minutos da segunda etapa. Navarro chorou muito e foi consolado por companheiros do Talleres e alguns atletas do São Paulo.

O jogador prestou depoimento ainda dentro do estádio e depois foi para o Jecrim (Juizado Especial Criminal) do Morumbis.

O treinador do Talleres disse em coletiva que Navarro sofreu "discriminação" na partida.