João Fonseca massacra Hurkacz na estreia de Roland Garros e interrompe má fase

Em sua estreia em Roland Garros como profissional, João Fonseca enfrentou o polonês Hubert Hurkacz, número 28 do mundo, na primeira rodada, e venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1h40, nesta terça-feira, em Paris, na França.

Com a vitória, o prodígio brasileiro de 18 anos se tornou o segundo tenista mais novo a vencer em Roland Garros na década - desde 2016 -, apenas atrás do espanhol Carlos Alcaraz, que tinha a mesma idade quando triunfou sobre Bernabé Zapata Miralles na primeira rodada da chave principal do torneio em 2021. De quebra, o brasileiro se recupera de eliminações precoces em Miami, Madri, Estoril e Roma.

Na segunda rodada, Fonseca vai enfrentar o francês Pierre-Hughes Herbert, 147º do ranking, que derrotou o compatriota Benjamin Bonzi por 3 sets a 2 em dura batalha de 3h27, também nesta terça-feira, com parciais de 7/5, 3/6/ 4/6, 7/5 e 6/2. Se avançar à terceira rodada, o brasileiro poderá enfrentar o britânico Jack Draper, número 5 do mundo.

O veterano Herbert disputa o Grand Slam francês pela 14ª vez, mas obteve mais sucesso nas duplas - foi campeão em 2018 e 2021 - do que na chave de simples - nunca passou da terceira rodada - no torneio. O tenista de 34 anos, porém, terá o apoio da torcida local.

Enquanto o jovem de 18 anos brilhava no saibro francês, uma enorme fila se estendia no entorno da acanhada quadra 7 do Complexo de Roland Garros, com capacidade para cerca de 15 mil pessoas - bem abaixo das quadras centrais -, que ficou lotada, com parte dos espectadores em pé, e não comportou todo o público que desejava acompanhar o brasileiro, provocando críticas à organização do torneio nas redes sociais. Houve até confusão nas tribunas de imprensa, com torcedores sendo retirados do setor pelos organizadores.

Em sua primeira participação na chave principal do Grand Slam francês, após alcançar as quartas de final do torneio juvenil em 2023, João Fonseca entrou em quadra concentrado e logo no primeiro game teve um break point a seu favor, mas Hurkacz se recuperou e confirmou o serviço com um ace. Com saques fortes, abertos e fechados, o brasileiro igualou o jogo por 1 a 1 rapidamente com três aces.

O 65º colocado do ranking da ATP, que contava com forte apoio da torcida presente, voltou a pressionar o saque do polonês, 30º cabeça de chave, com boas devoluções e quebrou o serviço do adversário no terceiro game e, na sequência, abriu 3/1 sem dar chances ao tenista de 28 anos.

Dominante em quadra e encaixando os winners, João Fonseca abriu 40 a 0 no quinto game e contou com um golpe errado de direita do polonês para quebrar novamente o serviço e ampliar sua vantagem para 4/1. Com o set ameaçado após levar 5/1, Hurkacz passou a ser mais agressivo, confirmou o seu game e teve três break points a seu favor no oitavo game, mas Fonseca conseguiu reverter e fechou o set em 6/2.

Fonseca voltou concentrado para o segundo set e quebrou o serviço de Hurkacz logo no game inicial, abrindo vantagem de 2 a 0 com um belo voleio. O polonês equilibrou as ações e os dois lados confirmaram seus serviços até o fim, com o brasileiro, agressivo e com poucos erros, fechando o set em 6/4.

Incentivado por incessantes gritos de "João", o brasileiro iniciou o terceiro set de forma arrasadora, como nas parciais anteriores, e quebrou o serviço de Hurkacz novamente no primeiro game. Tudo dava certo para o jovem, que foi aplaudido em pé ao pontuar com uma paralela no limite, no fundo da quadra, quando o adversário pressionava na rede para definir.

Solto em quadra e com um forehand afiado, Fonseca não dava chances para o polonês, claramente desconfortável na partida e sem conseguir se impor. Nervoso em quadra, o 28º do mundo salvou dois break points, quando perdia por 3/1, mas não resistiu aos golpes do jovem e teve o seu serviço quebrado no quinto game. Após abrir 5/1 com um ace, o brasileiro desperdiçou três match points no game seguinte, mas sacou para fechar o jogo em 6/2.

Com seu segundo triunfo em Grand Slams - havia derrotado o top 10 Andrey Rublev na estreia do Aberto da Austrália, em janeiro, o tenista carioca dá sequência a uma carreira em franca ascensão. Neste ano, o ex-número 1 júnior conquistou seu primeiro título de ATP em Buenos Aires.