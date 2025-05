Fonseca brilha, domina Hurkacz e vence 1º jogo da carreira em Roland Garros

Saques precisos, golpes pesados do fundo de quadra e devoluções que anularam o segundo saque do adversário. Se o ex-top 10 Hubert Hurkacz (atual #28 do ranking) entrou na Quadra 7 de Roland Garros nesta terça-feira vindo de um ótimo momento, quem deu as cartas hoje foi João Fonseca. O brasileiro de 18 anos, que não competia há quase 20 dias e nunca havia disputado a chave principal do torneio francês, dominou o europeu do primeiro ao último ponto. Com uma atuação implacável, aplicou 6/2, 6/4 e 6/2 e venceu o primeiro jogo oficial de sua carreira no saibro parisiense.

Foi apenas a segunda vitória do carioca, atual #65 do ranking, em chaves principais de torneios do grand slam. No Australian Open, em janeiro, Fonseca derrotou o top 10 Andrey Rublev e parou na segunda rodada. Agora, em Paris, João vai como favorito para alcançar a terceira fase. Seu próximo oponente será o veterano Pierre-Hugues Herbert (34 anos, #147), que entrou no torneio como convidado da organização e estreou com vitória sobre o compatriota Benjamin Bonzi (#60) por 7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2.

Para Hurkacz, que vinha de um vice-campeonato no ATP 250 de Genebra, no saibro, com a final disputada no último sábado, o resultado significou apenas sua segunda derrota na primeira rodada de um slam em seus últimos 16 torneios deste nível. O polonês tem como melhores resultados em Roland Garros duas oitavas de final, alcançadas em 2022 e 2024.

Brasileiro Mais Jovem

Com o resultado desta terça-feira, João Fonseca passa a ser o mais jovem brasileiro a vencer um jogo de Roland Garros na Era Aberta (os outros quatro brasileiros citados abaixo venceram jogos antes da Era Aberta, que começou em 1968).

1. Thomaz Koch - 17 anos - 1962

2. Fernando Gentil - 17 anos e 2 meses - 1967

3. Ronald Barnes - 18 anos e 4 meses - 1959

4. João Fonseca - 18 anos e 9 meses - 2025

5. Edison Mandarino - 19 anos e 1 mês - 1960

Como aconteceu

Hurkacz começou o jogo errando muito e já precisou salvar um break point no game inicial. No terceiro game, o polonês cometeu quatro erros não forçados e perdeu o serviço ao mandar uma direita para fora. Fonseca abriu 3/1 pouco depois e, nesse momento, Hurkacz já somava oito erros não forçados, enquanto o brasileiro tinha quatro winners e três erros não forçados. Depois de um pontaço junto à rede e mais dois erros do oponente, o carioca anotou nova quebra no quinto game quando encaixou uma boa devolução, forçando mais uma falha de Hurkacz. Fonseca só foi pressionado no oitavo game, mas salvou dois break points indo ao ataque e, com um winner de direita, fechou a parcial em 6/2 em apenas meia hora.

Quando o segundo set começou, João tinha 13 winners e cinco erros não forçados contra oito e dez, respectivamente, de Hurkacz. E o polonês mais uma vez cedeu break points após cometer dois erros não forçados. Fonseca aproveitou. Foi à rede e, com um lindo voleio angulado, anotou mais uma quebra. O brasileiro sacava bem e agredia com bolas pesadas do fundo de quadra, o que impedia as subidas à rede do mais alto e menos móvel Hurkacz (1,96m de altura). O polonês até melhorou no jogo, mas o brasileiro se mantinha brilhante nos games de saque e segurou a vantagem até fazer 6/4, abrindo 2 sets a 0.

Até então, João tinha vencido 82% (18/22) dos pontos com o primeiro serviço e 100% (4/4) com o segundo saque. O carioca também fazia estrago quando Hurkacz precisava do segundo serviço. O polonês tinha apenas 13% (1/8) de aproveitamento quando o primeiro saque não entrava. E foi assim, dominando nos games de devolução e embalado por uma espetacular paralela de direita, que Fonseca abriu o terceiro set com uma quebra. O europeu parecia abatido, sem acreditar na virada, enquanto o brasileiro seguia melhor na partida e vibrava a cada ponto. Quando Hurkacz errou duas esquerdas, perdeu o serviço no quinto game e viu João abrir 4/1. Depois disso, foi apenas questão de tempo até que Fonseca completasse a vitória.

Em números

Fonseca superou Hurkacz em quase todos aspectos nos games de saque. O brasilleiro encaixou 72% de seus primeiros serviços (contra 65% do polonês), venceu 78% dos pontos com o fundamento (contra 67%) e ganhou 70% dos pontos com o segundo serviço (32% de Hurkacz).

O carioca superou Hurkacz até em aces: 9 a 6

Ao todo, Fonseca somou 36 winners e 15 erros não forçados, enquanto o europeu somou 29 e 20, respectivamente.

