João Fonseca estreia em Roland Garros com vitória sobre Hubert Hurkacz

Nesta terça-feira, na quadra 7, o brasileiro João Fonseca (65º) venceu o polonês Hubert Hurkacz (28º) por 3 sets a 0 (6/2, 6/4 e 6/2) em sua estreia em Roland Garros, na França. O rival do jovem chegou em boa fase no saibro mesmo com a derrota para Djokovic na final do ATP 250 de Geneva, na Suíça, no último sábado.

Agora, João Fonseca encara na segunda rodada o francês Pierre-Hugues Herbert, que venceu o também Benjamin Bonzi por 3 sest a 2. Caso chegue à terceira rodada, o jovem de 18 anos pode cruzar com o britânico Jack Draper, quinto cabeça de chave.

Desta maneira, João Fonseca é o único brasileiro vivo em Roland Garros, após as eliminações de Bia Haddad e Thiago Monteiro. O jovem também encerrou a sequência de três derrotas consecutivas em estreias de Grand Slam disputado no saibro. Antes, o carioca foi superado pelo norte-americano Tommy Paul na segunda rodada do Masters de Madri, caiu diante do holandês Jesper De Jong na abertura do Challenger de Estoril e também foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.

João Fonseca está em sua segunda participação na chave principal de um Grand Slam após estrear de forma marcante no Australian Open, em janeiro, quando surpreendeu ao derrotar o russo Andrey Rublev, então nono do ranking, antes de ser eliminado na segunda rodada pelo italiano Lorenzo Sonego.

O jogo

João Fonseca venceu o primeiro set com autoridade, quebrando o saque de Hurkacz duas vezes e fechando por 6 a 4. No segundo set, manteve o mesmo ritmo, dominando os pontos, se impondo nas trocas e no saque. Novamente, quebrou o polonês e venceu por 6 a 4.

No terceiro set, foi um massacre. Fonseca abriu 4 a 1 rapidamente, quebrando logo no primeiro game e consolidando a vantagem. Seguiu pressionando, quebrou novamente e, com extrema superioridade, abriu 6 a 2, encaminhando sua primeira vitória em Roland Garros.