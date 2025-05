Jean Silva nega recusa e projeta possível duelo com Diego Lopes no UFC: "Vou quebrar ele"

Na última semana, Jean Silva veio a público desmentir os rumores sobre uma eventual luta contra Diego Lopes no UFC. Apesar de salientar que tal oferta não chegou a ele ou sua equipe, o representante da 'Fighting Nerds' identificou o cenário como uma oportunidade perfeita para sua carreira. Com o tema em alta, 'Lord' foi, inclusive, questionado se havia recusado o confronto diante do compatriota. Contrariado, o peso-pena (66 kg) catarinense rechaçou tal possibilidade e fez uma projeção ousada para o hipotético embate.

Através de um vídeo compartilhado em seu canal no Youtube (veja abaixo ou clique aqui), Jean esbanjou confiança para uma possível disputa contra Lopes. Vale ressaltar que Lord é o atual número 11 do ranking até 66 kg, enquanto Diego surge na segunda colocação. Mas a considerável diferença na listagem não parece intimidar o prospecto da Fighting Nerds, muito pelo contrário.

"Eu neguei luta? Que p*** é essa? Não, tá maluco? (não recusei nada) Essa luta (contra o Diego Lopes) nem chegou no meu ouvido. Vou procurar essa informação e ligar para o Diego: 'Ô, irmão, tá sabendo disso aqui? A gente vai sair na mão? Qual que é a pira?' Porque eu não nego p*** nenhuma. Vou quebrar ele se essa luta acontecer. Sobrou pra ele ser mastigado e (vai ser) daquele jeito", concluiu 'Lord'.

Rivalidade e atrito nos bastidores

Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, Jean Silva relatou um desentendimento com Diego Lopes nos bastidores de um evento. De acordo com 'Lord', seu agora concorrente, à época, entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

