"Irei até as últimas consequências", diz Navarro, que acusa Bobadilla de xenofobia

Miguel Navarro se manifestou pelas redes sociais após o suposto ato de xenofobia de Damián Bobadilla durante a vitória do São Paulo sobre o Talleres, por 2 a 1, nesta terça-feira, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

O jogador do Talleres, que foi às lágrimas e queria deixar o campo antes do final da partida devido à suposta ofensa proferida por Bobadilla, lamentou o estado de calamidade que vive a Venezuela, seu país de origem.

"Quisera eu ter em minhas mãos a solução da fome que vive meu pais, espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito contra a pobreza mental. Nunca vou me envergonhar de minhas raízes, irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla. No futebol não há espaço para discursos de ódio", escreveu Navarro nas redes sociais.

Após a partida o jogador foi entrevistado, mas não quis comentar detalhes do que teria sido dito por Bobadilla ao longo do duelo. Fato é que Navarro teve de ser acolhido pelos seus companheiros de equipe e até por atletas do São Paulo para continuar no jogo até o apito final do árbitro.

Assim que a partida terminou, Luciano, autor do segundo gol do São Paulo, rapidamente orientou Bobadilla para que ele se dirigisse ao vestiário a fim de evitar qualquer confusão ou polêmica maior.

O caso está sendo investigado pela Conmebol, e o Talleres vem mantendo contato com a entidade e também com autoridades locais para definir qual é a melhor medida a ser tomada após o suposto acontecimento dentro do gramado do Morumbis.