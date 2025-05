Interino pretende anunciar nova diretoria do Corinthians até a próxima semana

Osmar Stabile, apresentado na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, como presidente interino do Corinthians, afirmou que pretende anunciar a nova diretoria do clube até o início da próxima semana.

Com a aprovação do impeachment de Augusto Melo, todos os antigos diretores estatutários não seguirão na gestão de Stabile, com exceção do executivo de futebol Fabinho Soldado, respaldado pelo interino.

"A diretoria toda acaba caindo. A gente tem que organizar. Hoje tivemos algumas reuniões para saber o que poderia acontecer, de que forma poderíamos trazer pessoas para nos ajudar. Em breve marco uma nova reunião para informar quais são os diretores de uma nova área", afirmou.

"A ideia é o brainstorm para a gente saber de que forma vamos realizar estes trabalhos. Tem várias ideis surgindo para a gente poder trabalhar. No máximo no início da próxima semana (anúncio da nova diretoria)", disse.

Stabile ainda falou sobre a possibilidade do retorno do ex-diretor financeiro Rozallah Santoro, que deixou o clube em abril deste ano.

No entanto, de acordo com o interino, o estatuto do clube não permite que um ex-diretor retorne ao cargo antes de um ano de sua saída. Stabile afirmou que se encontrou com Santoro, que se colocou à disposição para auxiliar na questão financeira.

"O estatuto não permite antes de um ano que deixou o cargo voltar na mesma gestão. Eu falei com o Rozallah, e ele se propôs a nos ajudar. Hoje ele esteve aqui conosco e já está tomando algumas ações para que a gente possa analisar a parte financeira e entender o que está acontecendo. Nós estávamos afastados da gestão. A gente não teve oportunidade de conhecer a gestão financeira. O problema mais sério que temos hoje é o financeiro. Dinheiro é muito importante em qualquer gestão, e se você não tem, dificulta bastante", comentou.

Além disso, outros cargos da diretoria corintiana estão em aberto. Como apurou a Gazeta Esportiva, Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico, foi convidado por Osmar para retornar ao departamento. Assim como Santoro, no entanto, ele não pode exercer o cargo de diretor estatutário, já que deixou o posto em setembro do ano passado.

Stabile também confirmou a saída de Claudinei Alves da diretoria das categorias de base, deixando o posto para Alex Brasil. Vinicius Manfredi, ex-superintendente de marketing, também foi convidado pelo interino e iniciará as conversas assim que retornar de viagem.