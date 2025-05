Corinthians perde, vive drama com o outro jogo do grupo e dá vexame na Sula

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana, na noite de hoje, após perder para o Huracán por 1 a 0. O confronto no estádio El Palacio, em Buenos Aires, marcou a última e movimentada rodada da fase de grupos da competição.

Franco Watson marcou o gol da vitória argentina, em jogada no início do segundo tempo. O goleiro Hugo Souza aceitou a finalização, que foi no canto direito, onde ele estava posicionado.

Até o final da partida em Buenos Aires, a equipe ia se classificando graças à vitória parcial do Racing, do Uruguai, sobre o América de Cali, da Colômbia, na outra partida da rodada do Grupo C.

Um gol dos colombianos nos segundos finais da partida e o empate por 1 a 1 mudou o cenário. O Timão ficou apenas com a terceira colocação, com oito pontos, mesma pontuação do América, mas a equipe de Cali levou a melhor no confronto direto e vai para os playoffs. O Huracán liderou com 14 pontos e avançou direto às oitavas.

Essa foi a segunda eliminação continental vexatória do Timão no ano. No início da temporada, a equipe caiu para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na pré-Libertadores.

O Timão volta a campo contra o Vitória no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será na Neo Química Arena, às 18h30.

Corinthians sem raça e sem mira...

Corinthians e Huracán, que atuou com time reserva, tiveram dificuldades para criar boas chances na primeira etapa. O duelo truncado, interrompido muitas faltas, teve apenas duas oportunidades claras: Sequeira parou em boa defesa de Hugo Souza, enquanto Martínez chutou por cima do gol, na melhor chance do Timão antes do intervalo.

A equipe argentina tirou o zero do placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, em bela antecipação de Franco Watson. No mais, a partida até melhorou para o Timão, inclusive com a entrada de Rodrigo Garro, que voltou a atuar após dois meses de recuperação. Foi dele a melhor chance do clube paulista na partida, em cobrança de falta. Porém, a mira do ataque corintiano estava em dia de pouquíssima assertividade — de 13 tentativas, apenas duas acertaram o alvo.

Lances importantes

Hugo no lance! Após cruzamento da direita de Cabral, Alanís desviou, Sequeira aproveitou a sobra em cima de André Ramalho, e finalizou de canhota, mas sem tanta força. Hugo Souza caiu no canto direito para agarrar a bola.

Por cima do gol. Angileri cruzou da ponta esquerda, e Goitea afastou só parcialmente. Martínez chegou firme no lance, nas costas da zaga, e soltou uma pancada de primeira, isolando por cima do gol.

1x0 com talento. Em cruzamento pela direita dos argentinos, Talles Magno se jogou na bola e não chegou nela. Watson aproveitou o espaço, antecipou o lance e finalizou no cantinho. A bola entrou no espacinho entre a trave e Hugo Souza para morrer no fundo da rede.

Que susto! Sequeira recebeu entre André Ramalho e Cacá, partiu para cima de Cacá e levou a melhor. O atacante ficou de frente com Hugo Souza e finalizou para fora.

Quase, Garro! Garro cobrou falta próxima ao bico esquerdo da área do Huracán, muito bem colocada. O goleiro Meza voou para fazer a defesa e evitar um golaço do camisa 8.

FICHA TÉCNICA

HURACÁN-ARG 1 x 0 CORINTHIANS

Data e horário: 27/05/2025 (terça-feira), às 21h30

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: El Paalcio, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Assistentes: José Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

VAR: Wilfredo Campos (Bolívia)

Cartões amarelos: Victor Cantillo, Pérez, Ojeda, Lescano (HUR); Cacá, Raniele, Carillo (COR)

Gol: Franco Watson, 1'/2ºT;

Huracán: Sebastián Meza; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra (Matías Tissera), Nicolás Goitea e Leandro Lescano; Leonel Pérez, Víctor Cantillo (Carizzo) e Franco Watson; Rodrigo Cabral, Leonardo Sequeira (Santiago Moya) e Gabriel Alanís (Ramón Ábila). Técnico: Frank Darío.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), Cacá, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon); Breno Bidon (Coronado), Martínez, Carrillo e Romero (Rodrigo Garro); Memphis. Técnico: Dorival Jr.