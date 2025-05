Hotel de Carlo Ancelotti no Rio tem diária de R$ 5 mil, vista para o mar e banheira de imersão

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, está hospedado em um luxuoso hotel no Rio de Janeiro. O Grand Hyatt fica situado na Barra da Tijuca, na zona oeste da ccidade, perto da sede da CBF.

O italiano desfruta da suíte Diplomata do hotel, com 120 metros quadrados. A varanda, com vista privilegiada para o mar, tem 33 metros quadrados. A suíte, com diária em torno de R$ 5 mil, foi reservada especialmente para o treinador pela entidade que comanda o futebol nacional. Trata-se da segunda acomodação mais cara do hotel, apenas atrás da suíte presidencial.

O local conta ainda com salas de estar e de jantar, e um banheiro com banheira de imersão. Além disso, o técnico da seleção brasileira tem à disposição uma cozinha gourmet, com café da manhã, lanches e coquetéis, servidos ao longo do dia.

Segundo a ESPN, o treinador pode utilizar uma van blindada, com motorista 24 horas, e escolta para deslocamentos. Carlo Ancelotti possui ainda à disposição jatinhos particulares para eventuais viagens para a Europa.

A CBF irá buscar um apartamento para o italiano na orla da Barra da Tijuca. Inicialmente cogitou-se uma casa, mas o treinador solicitou a mudança, afirmando não querer uma residência muito grande.

Carlo Ancelotti ficará no hotel Grand Hyatt pelo menos até o próximo final de semana, quando o treinador irá para São Paulo. Na segunda-feira, a seleção brasileira inicia a preparação para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A delegação brasileira ficará hospedada em um hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos. No dia 3 de junho, o grupo embarcará para Guayaquil, onde enfrentará o Equador, no dia 5, pela 15ª rodada. Já no dia 10 de junho, o adversário será o Paraguai, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.