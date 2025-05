Hall da Fama do UFC, BJ Penn é preso no Havaí por agressão contra familiar; veja

O ex-campeão do UFC BJ Penn foi preso no último domingo (25), no Havaí, após um incidente doméstico que resultou em acusações de contato físico ofensivo contra um membro da família. Segundo registros oficiais, o lutador de 46 anos foi detido em casa por agentes da polícia e liberado após o pagamento de uma fiança de 2 mil dólares (cerca de R$ 11 mil). A audiência judicial está marcada para esta terça-feira (27).

A detenção ocorre em meio a um período turbulento na vida pessoal do ex-atleta, marcado por publicações nas redes sociais em que ele acusa parentes e até figuras públicas de serem "impostores" enviados por agentes do governo com o objetivo de tomar posse de sua herança. Em um vídeo divulgado antes da prisão, o havaiano aparece deitado em uma cama, cercado por policiais, questionando o motivo da ação e alegando ser vítima de uma conspiração (veja o vídeo abaixo ou clique aqui).

Aposentadoria conturbada

Lenda do MMA, Penn fez história ao conquistar cinturões em duas categorias distintas no UFC - peso-leve (70 kg) e meio-médio (77 kg). Oficialmente aposentado desde 2019, o ex-lutador, no entanto, tem sido protagonista de uma série de polêmicas fora do octógono, incluindo brigas em bares - que culminaram com sua demissão do Ultimate - e outras ocorrências envolvendo a polícia.

As declarações recentes e o comportamento errático do ex-campeão reacenderam debates sobre os efeitos de traumas cerebrais e os desafios enfrentados por atletas de elite após o fim da carreira. De acordo com o portal 'MMA UK', especialistas apontam que os sintomas apresentados podem indicar um quadro psiquiátrico grave, como a Síndrome de Capgras - embora não haja confirmação médica até o momento.

