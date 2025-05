Franca vence o Flamengo e empata série das semifinais do NBB

O Franca venceu o Flamengo por 85 a 78 nesta terça-feira, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pelo segundo jogo das semifinais do NBB. Agora, a série está igualada em 1 a 1.

O principal destaque paulista na partida foi Didi, que anotou 22 pontos. Do outro lado, Jordan Williams, com 16 tentos, se destacou pelo time carioca.

Diferentemente da NBA, os playoffs da NBB são feitos no formato "melhor de 5", ou seja, quem vencer três jogos primeiro na série avança de fase.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, pelo Jogo 3 da série, novamente com mando do Flamengo. A partida está marcada para iniciar às 20h (de Brasília), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.

VAMOOOOOOOOOO ??? É VITÓRIA NO JOGO 2 DA SEMIFINAL QUE JOGO, SESI FRANCA!!! E QUE BOLA CLUTCH DO GEORGINHO Vamos pra cima!!!! pic.twitter.com/3fdQgoviKg ? Sesi Franca Basquete (@FrancaBasquete) May 28, 2025

O jogo

Os visitantes começaram melhor e abriram a vantagem de 26 a 21 no primeiro período. No segundo, o Flamengo melhorou seu aproveitamento, mas, mesmo assim, foi para o intervalo perdendo por 40 a 36.

A partida permaneceu equilibrada no terceiro período. Os paulistas conseguiram fechar em 24 a 23. Já na reta final do último quarto, Georginho acertou um lindo arremesso de três e deixou o Franca com cinco pontos de vantagem. A equipe visitante controlou o último minuto de partida e venceu por 85 a 78.