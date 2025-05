Fortaleza anuncia a contratação do meia Matheus Pereira

Nesta terça-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do meio-campista Matheus Pereira. O jogador de 27 anos assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Matheus Pereira defendeu o Eibar, da Espanha, nas últimas três temporadas. Em 2025, jogou 32 partidas, fez um gol e deu cinco assistências na disputa da segunda divisão espanhola.

?? Fala, Matheus Pereira! O nosso novo reforço já deu suas primeiras palavras como jogador do Fortaleza.#FortalezaEC pic.twitter.com/VrZacuVLub ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 27, 2025

"Um jogador de meio-campo, versátil, que pode atuar iniciando o jogo, mas também na construção de jogada chegando mais no terço final com um bom passe para gol. Um atleta que teve uma base muito boa no Corinthians e foi Seleção Brasileira de base por muito tempo. Muito jovem foi para a Europa e vestiu grandes camisas do Juventus e Barcelona, estava no Eibar da Espanha, fez um belo trabalho lá, encerrou seu ciclo no time muito aplaudido pela torcida, que foi muito grata por tudo que ele fez. É um atleta canhoto, nós não temos nenhum volante que tem predominância com a perna esquerda, isso também dá mais recurso para o Vojvoda", exaltou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Além de passagens por Barcelona e Juventus, o meia defendeu o Empoli, da Itália, e Bordeaux, da França. Ele foi revelado nas categorias de base do Corinthians.

"Em conversa recente com ele, demonstrou toda a alegria de estar vindo jogar pelo Fortaleza, voltar para o Brasil no Fortaleza, um clube que ele admira e que ele entende que no Fortaleza tem tudo para alcançar os objetivos e que possa ajudar nos objetivos pessoais dele de brilhar no futebol brasileiro. Estamos felizes com a contratação, um atleta de boa formação e certamente vai ajudar muito o nosso elenco", finalizou o CEO.

FICHA TÉCNICA

Nome: Matheus Pereira da Silva



Data de nascimento: 25/02/1998 (27 anos)



Posição: Meio-campista



Naturalidade: São Paulo-SP



Clubes: Corinthians-SP, Empoli-ITA, Juventus-ITA, Bordeaux-FRA, Paraná-PR, Dijon-FRA, Barcelona B-ESP e Eibar-ESP