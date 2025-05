Fluminense tem terceiro melhor aproveitamento da Série A desde estreia de Renato Gaúcho

Há quatro jogos sem perder, o Fluminense está em uma boa crescente na temporada. Desde a chegada de Renato Gaúcho, a equipe tem evoluído e conquistado resultados melhores. A prova disso são os números, que mostram um aproveitamento de 66,7% da equipe desde a chegada do novo técnico.

Neste período, o Fluminense disputou 15 jogos, ganhando nove, empatando três e sendo derrotado três vezes. O aproveitamento de 66,7% é o terceiro maior da Série A.

Além disso, a produtividade do Fluminense aumentou. O Tricolor marcou 26 gols e sofreu apenas 13, uma média inferior a um gol sofrido por jogo. A parte ofensiva também produziu mais, 37 grandes chances criadas. Os dados são do site "Sofascore", especializado em estatísticas de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Decisão na Sul-Americana

A boa fase do Fluminense será posta a prova nesta quinta-feira. A equipe receberá o Once Caldas-COL no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em busca de uma vaga na próxima fase da competição. Para que isso aconteça, o Flu precisa vencer para garantir a liderança da chave e, consequentemente, uma passagem direta às oitavas de final.