Fluminense intensifica preparação para duelo contra o Once Caldas pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense intensificou sua preparação para o duelo contra o Once Caldas (COL), válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O técnico Renato Gaúcho comandou as atividades de olho no duelo, marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O comandante ainda tem mais uma sessão de treino nesta quarta-feira para definir o time titular.

Manhã de terça-feira no CT Carlos Castilho! ??? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/Nzo8DL14ps ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 27, 2025

Para o duelo, o treinador não poderá contar com o atacante Agustín Canobbio. O uruguaio se recupera de uma fratura no osso da face. Ele foi liberado para realizar apenas corridas no campo, sem impacto.

O Fluminense está em busca de uma vaga na próxima fase da competição. Para que isso aconteça, o Tricolor precisa vencer para garantir a liderança da chave e, consequentemente, uma passagem direta às oitavas de final.