Flamengo fecha preparação para encarar o Deportivo Táchira pela Libertadores

Nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo encerrou a preparação para encarar o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela sexta rodada do Grupo C da Libertadores.

O técnico Filipe Luís segue com alguns problemas para escalar a equipe. Isso porque Pulgar, Allan e De La Cruz segue tratando suas respetivas lesões e, assim, são baixas confirmadas para o duelo.

Gerson, por sua vez, foi substituído da partida contra o Palmeiras, no último domingo, com dores no joelho. Após exames, foi constatada uma inflamação no local. Por isso, o meia também deve entrar para a lista de desfalques.

A partida é de extrema importância para o Flamengo, já que a equipe ainda corre risco de ser eliminada. Atualmente na segunda colocação, com oito pontos, o time carioca terá que torcer por um tropeço da LDU, que é a terceira, também com oito conquistados. Caso o time equatoriano vença, o Rubro-Negro também será obrigado a ganhar. Caso isso aconteça, a classificação dependerá do saldo de gols de cada uma.

A partida está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.