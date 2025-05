Filosofia, estratégias e estilo de jogo: os planos de Ancelotti em início na Seleção

Na tarde da última segunda-feira, Carlo Ancelotti foi devidamente apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira. O italiano anunciou sua primeira convocação no comando do Brasil e promoveu o retorno de alguns nomes, como Casemiro e Richarlison, mas também deixou outros de fora, como Neymar.

O treinador acabou de chegar, é verdade, mas já traçou planos iniciais com o objetivo de recolocar a Seleção no mais alto patamar. Apesar de ter afirmado que ainda não possui uma filosofia mesmo após tantos anos de carreira, Ancelotti explicou que montará um sistema de jogo para acomodar os atletas.

"Minha filosofia, depois de 40 anos... não sei qual é a estratégia que permite ganhar os jogos. Ainda não sei. Mas sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem, para que eles fiquem cômodos quando estiverem em campo. Essa é a ideia que quero ter aqui. Aproveitar da enorme qualidade e desfrutar dos jogadores que temos aqui e trabalhar, para que toda essa qualidade se agrupe para ganhar o Mundial", detalhou o comandante.

O elenco da Seleção Brasileira, hoje, é bastante qualificado, como reconhecido por Ancelotti. Por isso, muitos são os modos que o técnico pode encontrar para levar a equipe a alcançar a tão sonhada combinação entre desempenho e resultado. Com a devida organização, é possível jogar de diferentes maneiras.

A convocação do italiano trouxe nomes técnicos e de força física no meio-campo, além de atacantes bastante móveis e que podem fazer mais de uma função em campo. Na visão do italiano, o Brasil precisa justamente da variação tática para voltar aos dias de glória.

"Futebol propositivo ou reativo é interessante. Não se pode jogar só de uma maneira. Tem que ser propositivo em algumas e reativo em outras. Não gosto de só uma identidade. Se você quer ter êxito, tem que fazer muitas coisas bem, propositivo, reativo, defender bem, pressionar alto, defender com bloco baixo... são muitas coisas para ter êxito. Não quero uma clara identidade, descubram qual é e pronto", explicou.

Ancelotti estreia como treinador da Seleção contra o Equador, no próximo dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

O comandante deseja fazer jus às expectativas da torcida. "O que a sociedade espera de mim é um bom trabalho que possa devolver o Mundial para o Brasil. Não tenho nenhuma dúvida do que se espera de mim. Esperam um bom trabalho e que o Brasil possa levantar a taça. Espero ajudar a equipe a se conectar à torcida", disse.

Ancelotti que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

"Temos que nos classificar primeiro e depois nos preparar para o Mundial. Temos qualidade e temos tempo. Podemos construir uma equipe que pode competir com qualquer outra", finalizou o técnico.