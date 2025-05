Federação Internacional de Tênis de Mesa anuncia Mundial no Rio diante de ascensão de Calderano

Na esteira do sucesso do mesatenista Hugo Calderano no cenário internacional, o Rio de Janeiro foi anunciado, nesta terça-feira, como sede do Mundial de 2029. A confirmação veio em um Congresso da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês) que aconteceu em Doha, no Catar.

Esta vai ser a primeira vez que um evento deste porte vai ser realizado na América do Sul. A competição contará com eventos de simples e duplas em seu formato de disputa.

A candidatura brasileira para a edição do Mundial de 2029 tinha como concorrentes cidades de países como a Austrália, China, Alemanha, Iraque e ainda Estados Unidos. O projeto do Brasil liderou todas as etapas do processo de escolha em um total de 200 votos válidos. O Mundial de Tênis de Mesa é realizado a cada dois anos a próxima edição (2027) vai acontecer em Astana, no Casaquistão.

Em grande fase, Calderano vem escrevendo o seu nome na história da modalidade. Neste fim de semana, ele se tornou o primeiro atleta de fora da Ásia e da Europa a fazer uma final da competição. Mesmo superado da decisão por Wang Chuqin, ele conquistou uma histórica medalha de prata para o esporte nacional.

Antes, em abril, ele já tinha dado sinais de seu raro talento. Com uma atuação brilhante, o carioca faturou o título da Copa do Mundo com um triunfo sobre o chinês Lin Shidong.