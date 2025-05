Ex-São Paulo, Beraldo celebra convocação à Seleção às vesperas de final da Champions

O zagueiro Lucas Beraldo, do PSG, foi novamente convocado nesta segunda-feira (26) para a Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. O ex-São Paulo se prepara para a final da Champions League, diante da Inter de Milão.

"Vestir a camisa do meu país é sempre um privilégio e ser lembrado por um treinador como o Ancelotti logo na primeira lista é um sinal de que estou fazendo bem o meu trabalho no PSG. Estou muito feliz e motivado, vivendo um momento especial da minha carreira, que quero aproveitar da melhor forma", declarou Beraldo.

A lembrança na primeira lista do técnico italiano para os jogos das Eliminatórias contra o Equador, dia 5, e o Paraguai, dia 10, é mais um feito de uma temporada marcada por conquistas importantes para o jogador de 21 anos. Desta maneira, Beraldo segue na Amarelinha após ser presença constante nas convocações ao longo de 2024.

Destaque do título inédito da Copa do Brasil de 2023 pelo São Paulo, Beraldo foi contratado em janeiro do ano passado por 20 milhões de euros e já soma seis títulos em apenas um ano e cinco meses pelo PSG: o bicampeonato francês, a bi da Supercopa da França e, no último sábado (24), o bi da Copa da França, em vitória sobre o Reims por 3 a 0, na decisão disputada no Stade de France.

No próximo sábado (31), em Munique, o ex-São Paulo pode ampliar sua galeria de conquistas com o troféu mais cobiçado do continente: o PSG enfrenta a Inter de Milão, pela final da Champions League. Assim, o defensor faz parte de um ano que pode culminar com a primeira tríplice coroa da história do Paris Saint-Germain.

Desempenho pela Seleção

Pela Seleção, Beraldo teve um 2024 consistente. Foi convocado para todas as datas Fifa do ano e disputou três partidas sob o comando de Dorival Júnior. Foi titular na vitória sobre a Inglaterra, em Wembley, e nos empates com a Espanha e os Estados Unidos, além de integrar o elenco que disputou a última Copa América e ser chamado pelo ex-treinador da Seleção para o duelo contra a Argentina, em março deste ano.

Tido como um xodó do técnico espanhol Luis Enrique no PSG, o defensor já havia tido papel relevante na campanha que levou a equipe francesa às semifinais da última edição da Champions League.

A um ano da Copa do Mundo de 2026, a convocação vem como um indício da confiança de Ancelotti no zagueiro como parte da nova geração que representa o futuro da defesa brasileira.