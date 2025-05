Ex-rival de Do Bronx, Dariush alerta Topuria antes do UFC 317: "Ele é muito perigoso"

Daqui a um mês, Charles Oliveira e Ilia Topuria entrarão em rota de colisão no octógono mais famoso do mundo. E quanto mais o combate que irá liderar o UFC 317 se aproxima, mais vozes influentes do meio palpitam sobre o confronto que colocará em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Número 9 do ranking da categoria e ex-adversário de 'Do Bronx', Beneil Dariush discorda do posto de franco azarão do brasileiro e projeta um duelo parelho no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

Em recente entrevista ao canal 'Submission Radio', o americano fez um alerta para Topuria antes do combate que lidera a tradicional 'Semana Internacional da Luta'. Com a bagagem de já ter medido forças com Charles em 2023, quando acabou nocauteado, Dariush destacou que o estilo do faixa-preta de jiu-jitsu pode complicar o 'modus operandi' do georgiano radicado na Espanha - reconhecidamente um pugilista de alto nível para o MMA.

"Acho que (essa luta) é muito mais equilibrada do que as pessoas pensam. Acho o Charles muito duro. Ele tem um bom queixo, bom jiu-jitsu e ótima trocação. E o que será difícil para o Ilia será a trocação do Charles que é, ao meu ver, muito perigosa contra bons boxeadores. A forma como ele desfere joelhadas e usa o clinch - são coisas que você pode fazer para desacelerar o Ilia. Porque, por exemplo, um bom pugilista vai se abaixar para fintar e se aproximar e é exatamente nessa hora que o Charles ergue o joelho e ferra o seu 'timing' ou desfere um chute - coisas do tipo. Então vejo essa luta mais parelha (do que imaginam)", analisou Beneil.

Odds indicam o contrário

Apesar de ter feito uma análise técnica condizente com a capacidade de ambos atletas, o palpite de Dariush para a luta principal do UFC 317 é minoria. Afinal de contas, Topuria desponta como franco favorito para a disputa do cinturão até 70 kg. Mesmo prestes a estrear na divisão dos leves, 'El Matador' fez com que Do Bronx, já adaptado à categoria, se tornasse o azarão da disputa, em um proporção média de 4 para 1.

Co-main event

O card da Semana Internacional da Luta promete tirar o fôlego dos fãs brasileiros. Afinal de contas, além do duelo entre Charles e Topuria, o evento contará com outra disputa de título envolvendo um atleta tupiniquim. No 'co-main event' da noite, Alexandre Pantoja coloca seu cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo contra o desafiante neozelandês Kai Kara-France. Único campeão do Brasil no momento dentro do UFC, o atleta da Arraial do Cabo (RJ) vai em busca do que seria sua quarta defesa de título bem-sucedida.

