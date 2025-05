Ex-Palmeiras, Jhon Jhon é um dos destaques do Red Bull Bragantino na temporada

O Red Bull Bragantino venceu o Juventude, na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques. Autor do gol da vitória, Jhon Jhon é um dos destaques do Massa Bruta na temporada.

Diante do Juventude, além do gol marcado, segundo dados do Sofascore, o meia deu dois passes decisivos, completou dois dribles (2/4), venceu oito duelos (8/13), acertou uma finalização no gol (1/2) e sofreu seis faltas.

Aos 48 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta, Jhon Jhon colocou a bola no ângulo e anotou um golaço para garantir a vitória do Red Bull Bragantino.

? Jhon Jhon é o jogador sub-23 dos times da Série A com a maior Nota na temporada 2025! ?? ? 25 jogos (22 titular)

? 5 gols

? 5 assistências

?? 10 participações em gols

? 14 grandes chances criadas (!)

? 64 passes decisivos (!)

? 59 dribles certos (!)

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/h47LY7LhKo ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 27, 2025

Na temporada, o jogador de 22 anos tem cinco gols e cinco assistências em 25 jogos disputados, sendo titular em 22 oportunidades. Além disso, ainda segundo o Sofascore, Jhon Jhon criou 14 grandes chances, deu 64 passes decisivos e completou 59 dribles.

Com a vitória sobre o Juventude, o Red Bull Bragantino segue na 4ª posição, com 20 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. A equipe do técnico Fernando Seabra volta a campo no próximo sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

Passagem pelo Palmeiras

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Jhon Jhon disputou 45 jogos pelo elenco profissional do clube, entre 2021 e 2024, e deu duas assistências. Sem espaço no Alviverde, o meia foi vendido ao Red Bull Bragantino em julho do ano passado.

Em Bragança Paulista, o jogador já entrou em campo 48 vezes, com nove gols marcados e oito assistências.