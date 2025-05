Estêvão celebra convocação à Seleção e projeta último capítulo no Allianz: "Despedida emocionante"

Dias antes de seu último jogo no Allianz Parque, o atacante Estêvão, do Palmeiras, recebeu a notícia de mais uma convocação à Seleção Brasileira. O atleta de 18 anos esteve presente na primeira lista de Carlo Ancelotti e defenderá a Amarelinha antes de disputar o Mundial de Clubes, torneio que marca sua despedida do Verdão. Ele celebrou a conquista e projetou seu "último capítulo" na casa palmeirense.

"Eu estava muito ansioso pela convocação. É um novo ciclo que começa na Seleção Brasileira e, como todo jogador brasileiro, é um orgulho fazer parte disso. Foi uma notícia que recebi em família porque eles sabem o quanto eu me esforço, o quanto eu trabalho para receber esses frutos. Recebi muito feliz essa notícia e só tenho de agradecer a Deus pelo o que ele faz na minha vida e na minha carreira", disse.

Essa é a quarta convocação de Estêvão na Seleção Brasileira. Antes disso, ele marcou presença nas últimas três listas do técnico Dorival Júnior. Sua estreia com a Amarelinha foi no dia 6 de setembro, na vitória por 1 a 0 sobre o Equador, na sétima rodada das Eliminatórias.

O jogo contra o Sporting Cristal é o último da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras tenta se manter com 100% de aproveitamento, mas já conquistou, com antecedência, a liderança do Grupo G e geral da primeira fase do torneio. Estêvão projetou sua despedida e quer mais uma vitória palmeirense.

"Todos os jogos de Libertadores para nós são importantes, mesmo sabendo que já estamos classificados tanto no geral quanto no grupo. Não baixamos a cabeça, a gente mantém os pés no chão para tentar conseguir mais uma vitória. Eu convido todos os torcedores para ir ao Allianz Parque. Espero que seja uma despedida emocionante e com vitória, que é o mais importante. Será o último capítulo de Estevão no Allianz Parque, então espero vocês lá", declarou.

Para o duelo, o Palmeiras colocou os ingressos a preços populares e deve encher o Allianz Parque. Até a noite de terça-feira, o clube já havia registrado mais de 30 mil ingressos vendidos.