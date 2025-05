Esposa de Holloway supera marido e Zumbi Coreano em máquina de soco; veja

Dois dos principais nomes do peso-pena (66 kg) na história recente do MMA, Max Holloway e Chan Sung Jung provaram dentro do cage que possuíam poder de nocaute nas mãos. O que ninguém sabia, no entanto, era que a esposa do lutador havaiano do UFC, a surfista profissional Alessa Quizon, também é dona de um potente soco.

Durante uma viagem à Coreia do Sul, Max Holloway se juntou com o antigo rival e ídolo local Chan Sung Jung para conhecer melhor o país asiático. Em um dos passeios, registrado e compartilhado pelo canal do ex-campeão peso-pena do UFC no 'Youtube', os ex-rivais foram para um 'arcade' se divertir.

No local, Holloway e o 'Zumbi Coreano' decidiram disputar quem tinha o soco mais forte em uma máquina que mede a potência dos golpes. E depois de levar a melhor em duas tentativas diante de Sung Jung, o havaiano viu sua esposa tentar a sorte no brinquedo e, surpreendentemente, registrar uma pontuação mais alta que os dois lutadores - 9872, contra 9865 do seu marido e 9532 do asiático.

Holloway vs Zumbi Coreano

Esta não foi a primeira vez que Chan Sung Jung teve contato com o poder dos golpes da família Holloway. Em agosto de 2023, no UFC Singapura, o 'Zumbi Coreano' foi nocauteado pelo havaiano, em um combate que ficaria marcado como sua despedida do MMA profissional, do qual se aposentou com um cartel de 17 vitórias e oito derrotas.



