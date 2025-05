Escalação do Santos: Neymar deve ser titular em amistoso com Leipzig

Nesta terça-feira, o Santos fez o seu último treino antes do amistoso contra o Red Bull Leipzig. O técnico Cleber Xavier pretende rodar o elenco em Bragança Paulista (SP).

Recuperando o ritmo de jogo após lesão muscular, Neymar deve começar jogando. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol. O meia-atacante é um dos principais atrativos do jogo contra os alemães. O camisa 10 ganhou minutos no empate de 0 a 0 com o CRB e no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória.

De resto, o Peixe deve ser quase todo reserva. A ideia da comissão técnica é preservar os principais jogadores para o duelo com o Botafogo, no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo, JP Chermont, Luisão, Zé Ivaldo (Basso) e Escobar; Gabriel Bontempo, Hyan e Neymar; Thaciano, Tiquinho Soares e Matheus Xavier.

Cleber Xavier não conta com o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda).

O Santos encara o Red Bull Leipzig nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).