Entenda por que o Santos vê com bons olhos amistoso com Leipzig mesmo na má fase

Nesta quarta-feira, o Santos fará um amistoso com o Red Bull Leipzig, da Alemanha, em Bragança Paulista (SP). O Peixe não atravessa uma fase positiva, mas vê com bons olhos a partida e nem sequer cogitou mudar a data do embate.

Na visão da diretoria, é uma ótima oportunidade de atingir as metas de internacionalização da marca. Esse sempre foi um dos principais objetivos do presidente Marcelo Teixeira desde de que ele voltou ao cargo.

O mandatário, aliás, foi quem iniciou as conversas para ocorrer o amistoso. O primeiro contato foi com o CEO do Red Bull Bragantino, André Rocha.

"Este amistoso representa uma grande oportunidade de projetarmos ainda mais a imagem do Santos no cenário internacional, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos patrocinadores. Desde o início da gestão, traçamos estratégias voltadas para ampliar a visibilidade global do clube e criar novas fontes de receita", declarou Marcelo Teixeira.

A presença de Neymar foi um impulso a mais e facilitou a vinda dos alemães ao Brasil. O meia-atacante também é patrocinado pela RB.

O camisa 10, que se recuperou recentemente de uma lesão muscular, está sendo inserido aos poucos nas partidas do Santos. Ele ganhou minutos no empate de 0 a 0 com o CRB e no triunfo sobre o Vitória.

"A presença de Neymar Jr. colabora ainda mais para este movimento e abre portas para iniciativas extracampo que fortalecem a nossa marca" completou Teixeira.

Além dos fatores extracampo, o amistoso também é uma oportunidade para o técnico Cleber Xavier testar alguns jogadores que estão sendo pouco aproveitados nos jogos oficiais. É preciso, no entanto, ficar atento às lesões.

O Santos vem sofrendo muito com contusões, especialmente musculares. Só no Brasileirão, que teve 10 rodadas disputadas até o momento, o clube viu nove atletas passarem pelo departamento médico.

Atualmente, o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) são desfalques.

Do outro lado, o Red Bull Leipzig encerrou a temporada na sétima colocação do Campeonato Alemão. Em 34 rodadas, foram 13 vitórias, 12 gols e nove derrotas.

"Todos os jogadores da turnê terão alguns minutos. Levaremos o jogo a sério e queremos causar uma impressão positiva, tanto dentro quanto fora de campo. Estamos, em última análise, representando o futebol alemão aqui no Brasil. É importante para mim que joguemos com paixão e aproveitemos o jogo contra o Santos", disse Zsolt L?w, treinador interino do time alemão.

A bola rola no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas (de Brasília).