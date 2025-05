Entenda como Casemiro ganhou voto de confiança de Ancelotti e voltou à Seleção

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação nesta segunda-feira, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A lista de 25 jogadores anunciada pelo treinador trouxe de volta um velho conhecido: Carlos Henrique Casimiro, o Casemiro.

O volante voltou a ser chamado para defender a Seleção Brasileira após mais de um ano. A última convocação de Casemiro havia sido em outubro de 2023, quando o Brasil ainda estava sob o comando de Fernando Diniz. Na ocasião, ele foi titular nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O jogador até chegou a ser convocado pelo ex-técnico Dorival Júnior, em março de 2024, mas acabou cortado da lista devido a uma lesão. Agora, Casemiro contou com a grande temporada no Manchester United e com a confiança de Carlo Ancelotti para voltar à Seleção.

Ancelotti e Casemiro trabalharam juntos no Real Madrid em duas oportunidades. Lado a lado, treinador e jogador conquistaram títulos importantes, como duas Ligas dos Campeões, um Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.

"Casemiro é um grande jogador, tive a sorte de estar com ele. A Seleção precisa desse tipo de jogadores, que tem carisma, personalidade e talento. O Brasil tem sempre um monte de talentos. No futebol moderno, é preciso compromisso, atitude e sacrifício. Isso o Casemiro tem. E muitos do que chamei também. É um aspecto fundamental para preparar para uma competição como o Mundial", afirmou Ancelotti em coletiva.

TIME CONVOCADO! ?? O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (26) a lista dos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/oYWYg7R8mh ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025

Em outra resposta, Casemiro voltou a ser mencionado por Ancelotti. O italiano respondia sobre a convocação de Richarlison, que também retornou à Seleção. O atacante também foi outro que trabalhou com o comandante, mas durante a curta passagem dele pelo Everton, da Inglaterra.

"Obviamente, conheço a atitude de Richarlison, como treinam ele e Casemiro, neste sentido eles levam vantagem, porque os conheço. Mas terei a oportunidade de conhecer a todos neste período", explicou Ancelotti.

O bom momento de Casemiro no Manchester United foi importante para sua volta à Seleção Brasileira. O volante fez uma grande temporada com o time inglês e recuperou o alto nível. Foram 42 jogos disputados, com cinco gols marcados e duas assistências.

Pelo Brasil, Casemiro acumula 75 jogos, com sete gols e três assistências. O volante disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e foi convocado para três Copas Américas (2015, 2016 e 2019).

Com Casemiro à disposição, a Seleção Brasileira de Ancelotti enfrenta o Equador no próximo dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.