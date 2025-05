E o Borralho? UFC encaminha Hernandez vs Dolidze e aumenta drama do brasileiro

A cada dia que passa, a situação de Caio Borralho na divisão dos pesos-médios (84 kg) do UFC vai ficando mais dramática. Com um longo período inativo e reclamando publicamente de falta de adversários, o atleta da 'Fighting Nerds' havia sugerido, inclusive, um duelo contra Anthony Hernandez - rival abaixo no ranking -, apenas para se manter ativo. Mas nem mesmo tal possibilidade está mais disponível. Isso porque o Ultimate encaminhou 'Fluffy', como o americano é conhecido, vs Roman Dolidze para o dia 9 de agosto.

O combate que reúne membros do top 10 da categoria servirá como luta principal do UFC Vegas 109, no 'Apex'. O duelo foi dado em primeira mão pela página 'KrazyKevMMA' e confirmado posteriormente pelo site 'MMA Junkie'. Número 8 do ranking, Dolidze chega embalado por três vitórias consecutivas. Do outro lado, porém, está Hernandez, que defende uma série ainda mais promissora - são sete triunfos em sequência para o nono colocado da divisão.

Borralho sem par?

Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev lutarão pelo título. Outros confrontos como Marvin Vettori vs Brendan Allen, Robert Whittaker vs Reinier De Ridder, Paulo 'Borrachinha' vs Roman Kopylov e Gregory 'Robocop' vs Jack Hermansson também estão encaminhados. Desta forma, sobram poucas opções no ranking disponíveis para Caio. Uma delas seria Sean Strickland. Mas por conta da relação de amizade entre os dois, o ex-campeão revelou recentemente que recusou encarar Borralho.

Além disso, rumores apontam que Strickland tende e medir forças contra Israel Adesanya em uma revanche, na próxima rodada. Dada a atual conjuntura, Nassourdine Imavov seria a única solução viável. Mas o russo naturalizado francês, que foi confirmado como reserva da disputa de cinturão, já rechaçou um confronto com Borralho no momento, visto que é o número 1 do ranking.

Hiato inédito

Enquanto ainda não possui um novo compromisso marcado, Caio Borralho vê uma indesejada marca ser ampliada a cada dia. Desde sua estreia no UFC, em abril de 2022, o peso-médio brasileiro nunca havia ficado mais de sete meses sem competir - período este que já foi superado na atual conjuntura, tendo em vista que a última apresentação do atleta da Fighting Nerds ocorreu em agosto do ano passado, quando venceu Jared Cannonier por pontos.

