Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no mundo em 2025

Gabriel Brazão precisou de pouco tempo para se firmar como titular absoluto da meta do Santos. O goleiro vive grande fase e lidera uma estatística expressiva. Ele é o arqueiro com mais defesas entre as 20 ligas mais populares do mundo em 2025.

Segundo dados do Sofascore, o jogador de 24 anos soma 94 intervenções, duas a mais que Yehvan Diouf, do Stade de Reims-FRA. Nahuel Guzmán, do Tigres-MEX, fecha o pódio, com 89.

BRAZÃO! ?? O paredão santista é o goleiro com mais defesas no mundo em 2025! ? ? @SofascoreBR pic.twitter.com/Ov4DcYgbR8 ? Santos FC (@SantosFC) May 26, 2025

No top-7, ainda aparecem mais dois brasileiros: João Ricardo, do Fortaleza (4º, com 87 defesas), e Lucas Arcanjo, do Vitória (7º, com 81). Entre os dois estão Thibaut Courtois (85) e Yan Sommer (82).

Brazão é um dos grandes destaques do Santos desde que assumiu a titularidade, em junho de 2024, quando João Paulo sofreu uma grave contusão.

O camisa 77 até começou sob certa desconfiança, mas logo começou a colecionar defesas importantes e caiu nas graças dos torcedores. Assim, mesmo com o retorno de João Paulo, seguiu entre os 11 iniciais.

Na atual temporada, Brazão é um dos poucos que está se salvando das críticas pelas más campanhas do Santos no Campeonato Brasileiro e na Copa d0 Brasil. Na liga, a equipe está em 18º lugar, com oito pontos. No torneio mata-mata, o time caiu inda na terceira fase.

Ao todo, o goleiro soma 56 compromissos pelo Peixe. O contrato é até o final de 2026, mas clubes estrangeiros já estão de olho no jogador.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o Peixe encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.