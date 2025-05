Declaração confusa e clima sereno: bastidores da votação de impeachment no Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu na noite da última segunda-feira e aprovou por ampla maioria o processo de impeachment contra Augusto Melo, que consequentemente foi afastado da presidência do clube. Ao contrário do último encontro, realizado no início deste ano, o clima da reunião foi sereno no Parque São Jorge.

A sessão foi conduzida pelo presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, e terminou rapidamente em relação ao último encontro. A reunião teve início às 19h (de Brasília), retomando a votação iniciada no dia 20 de janeiro de 2025, e foi finalizada por volta das 22h10.

Naquela oportunidade, em uma reunião longa de mais de quatro horas, marcada por tumulto e protestos da torcida, 126 conselheiros contra 114 votaram a favor da admissibilidade do processo de destituição. Já nesta segunda, o rito teve continuidade com uma manifestação da Comissão de Ética e Disciplina do clube, seguido por um pronunciamento da defesa de Augusto Melo. Depois votaram os conselheiros vitalícios do Timão e, posteriormente, os trienais, que decidiram pelo afastamento do presidente.

Houve forte policiamento na sede do Corinthians e até mesmo a presença de delegados da Polícia Civil. Contudo, em nenhum momento foi relatado qualquer intercorrência ou tumulto antes, durante e após a votação. Torcedores uniformizados também não deram as caras ao longo de todo o processo.

Ciente de que possuía a minoria no Conselho, Augusto Melo reconheceu a derrota antes mesmo do encontro ter início e sequer acompanhou a votação. O responsável por defendê-lo no plenário foi seu advogado particular, Dr. Ricardo Cury, que esteve em contato com o ex-Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, contratado para integrar a defesa do agora ex-presidente.

Antes de deixar o local, Augusto fez um pronunciamento à imprensa no auditório do Parque São Jorge. A declaração, contudo, confundiu os jornalistas. Ele falou em tom de saída e deu a entender que estava renunciando à presidência do Corinthians, atitude esta que, em entrevistas recentes, ele negou veementemente que tomaria.

O mandatário só afirmou que não renunciaria após um aviso de sua assessoria durante a manifestação. Ele terminou dizendo um "até breve" e garantiu que brigará até o fim pelo posto.

O clima cordial seguiu após o fim da votação. Ricardo Cury comunicou quais serão as próximas medidas da defesa de Augusto Melo, enquanto Romeu Tuma Júnior explicou os próximos passos do processo de destituição.

Ao todo, 236 conselheiros compareceram à reunião que aprovou o impeachment de Augusto. Foram 234 votos e uma abstenção - outro conselheiro assinou a lista, mas não votou. 176 votaram a favor da destituição, contra 57, além de um voto em branco. Sendo assim, Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do Corinthians, assumiu o posto de forma temporária.

Stabile dará sua primeira entrevista coletiva como presidente do clube nesta terça-feira, às 11h30 (de Brasília), no Parque São Jorge, quando deve anunciar a nova diretoria executiva do Timão. Vale lembrar que, com o afastamento de Augusto, caem também todos os diretores estatutários.

Augusto, agora, permanece afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, que é a última instância do processo de impeachment, com a participação dos associados do clube. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.

A data Assembleia ainda será definida por Romeu Tuma Júnior. Ele tem um prazo de cinco dias para convocar a reunião.