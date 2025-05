Corinthians terá volta de Memphis e Garro no banco contra o Huracán; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta terça-feira, contra o Huracán, em Buenos Aires, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior contará com os tão esperados retornos de Memphis Depay e Rodrigo Garro.

O holandês inicia a partida como titular no comando de ataque. Já o argentino volta a ser relacionado depois de dois meses e pinta como opção no banco de reservas.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; André Carrillo, Romero e Memphis Depay.

O Timão ocupa o segundo lugar do Grupo C do torneio continental, com oito pontos, e depende apenas de si para disputar os playoffs. Em caso de vitória, a equipe alvinegra garante a vice-liderança da chave e, consequentemente, jogará contra um dos terceiros colocados da Libertadores por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

Para isso, o time do Parque São Jorge precisa superar o desfalque de Yuri Alberto, que sofreu uma fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, e o caos político nos bastidores. Na última segunda-feira, Augusto Melo foi afastado pelo Conselho Deliberativo da presidência do clube.

Do outro lado, o Huracán lidera o grupo, com 11 pontos, e só perderá a ponta se for derrotado pelo Corinthians por quatro gols de diferença. O time chega embalado depois de vencer o Independiente e assegurar uma vaga na final do Campeonato Argentino, marcada para o próximo domingo.

A equipe argentina vai a campo com: Sebastián Meza; Hernán de la Fuente, Pereyra, Nicolás Goitea e Lescano; Leonel Pérez, Cantillo e Franco Watson; Rodrigo Cabral, Sequeira e Gabriel Alanís.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Tomás Adolfo Ducó, o El Palacio. O árbitro do confronto é o boliviano Gery Vargas, que será auxiliado por Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL). Wilfredo Campos (BOL) ficará à cargo do VAR.