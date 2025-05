Corinthians perde de time alternativo do Huracán e cai na Sul-Americana

O Corinthians perdeu para o Huracán na noite desta terça-feira, em Buenos Aires, por 1 a 0, e foi eliminado ainda na fase de grupos da Sul-Americana. A derrota para os argentinos, que jogaram com uma equipe alternativa, somada ao empate do América de Cali com o Racing-URU decretou a queda precoce do Timão da competição continental.

O time alvinegro estava se classificando até os últimos minutos, uma vez que o lanterna Racing vencia o América fora de casa. Os colombianos, porém, empataram nos acréscimos e tiraram os paulistas dos playoffs. A equipe de Dorival Júnior acabou ficando no terceiro lugar da chave, com oito pontos, mesma pontuação do segundo colocado, que levou a melhor no saldo de gols.

Já o Huracán, líder com 14 pontos, avança diretamente às oitavas de final.

O Corinthians agora recolhe os cacos e vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, equipe enfrenta o Vitória na Neo Química Arena em jogo válido pela 11ª rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30.

Já o Huracán se prepara para a grande final do Campeonato Argentino. O time decide o título contra o Platense, neste domingo, às 17h, em Santiago del Estero.

O jogo

O primeiro tempo foi morno e de poucas chances. A primeira boa oportunidade surgiu apenas aos 31 minutos, quando Sequeira recebeu cruzamento na área, girou para cima de André Ramalho e chutou no canto. O goleiro Hugo Souza se esticou e fez boa defesa.

O Corinthians dominava a posse de bola, mas tinha enorme dificuldades de criação. O time conseguiu levar perigo aos 36 minutos, após cruzamento de Angileri para José Martínez, que acabou chutando para fora.

Segundo tempo

Mesmo recheado de reservas, o Huracán precisou de dois minutos para abrir o placar na etapa final. Ojeda cruzou na segunda trave e encontrou Franco Watson, que estava livre de marcação e chegou batendo rasteiro, sem chances de defesa para Hugo.

Dorival colocou Garro em campo para tornar a equipe mais criativa, mas o Corinthians quase levou o segundo aos 13 minutos. Sequeira recebeu passe entre os zagueiros adversários, invadiu a área e tocou na saída de Hugo Souza, mas mandou para fora. Já aos 16, Cabral arriscou da entrada da área e viu a bola passar raspando o travessão.

O Timão quase empatou o jogo aos 23 minutos, através de uma cobrança de falta de Garro. O meia surpreendeu ao chutar do meio da rua e exigiu uma ótima defesa do goleiro Meza.

FICHA TÉCNICA



HURACÁN 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires (ARG)



Data: 27 de maio de 2025, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gery Vargas (BOL)



Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)



VAR: Wilfredo Campos (BOL)



Cartões amarelos: Cantillo e Leonel Pérez (Huracán); Cacá, Carrillo e Raniele (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Franco Watson, aos 2? do 2ºT (Corinthians)

HURACÁN: Sebastián Meza; Hernán de la Fuente, Pereyra (Moya), Nicolás Goitea e Lescano; Leonel Pérez (Ojeda), Cantillo (Carrizzo) e Franco Watson; Rodrigo Cabral, Sequeira (Tissera) e Gabriel Alanís (Ábila).



Técnico: Frank Kudelka

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (Maycon), José Martínez (Talles Magno) e Breno Bidon (Igor Coronado); André Carrillo, Romero (Rodrigo Garro) e Memphis Depay.



Técnico: Dorival Júnior