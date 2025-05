Corinthians enfrenta Huracán para decidir se continua na Sul-Americana

O Corinthians disputa a última rodada da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 desta terça-feira, para tentar continuar a jornada na competição continental. A missão é no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, onde enfrenta o anfitrião Huracán, líder do Grupo C, com 11 pontos.

Segundo colocado, com oito, o time alvinegro ainda tem chances de avançar diretamente às oitavas de final, direito reservado apenas aos primeiros colocados de cada grupo. Para isso, contudo, precisa vencer por quatro gols de diferença. Neste cenário, alcançaria a pontuação do adversário e reverteria a desvantagem no saldo de gols, no momento de 8 a 1.

Se vencer por diferença menor do que a de quatro gols, a equipe comandada por Dorival Júnior garante vaga na repescagem contra um time eliminado da Libertadores. Disputaria, então, a classificação às oitavas. Em caso de derrota ou empate, tem de torcer para que o América de Cali - terceiro, com sete - não vença o eliminado Racing do Uruguai, na outra partida da chave, também marcada para as 21h30.

Jogar contra o melhor time do grupo, fora de casa, é apenas um dos elementos que dificultam a missão do oscilante esquadrão corintiano. Principal jogador da temporada, com 13 gols e uma assistência, Yuri Alberto sofreu uma fratura na lombar e só deve voltar a jogar após a pausa para o Mundial de Clubes.

Além disso, a semana foi de desgaste. Depois de empatar sem gols com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o elenco ficou em Belo Horizonte e treinou no CT do Cruzeiro, antes de embarcar para a Argentina.

O Huracán, por sua vez, chega em grande momento ao duelo. No domingo, joga a final do torneio Apertura do Campeonato Argentino. Sem conquistar o título nacional há 52 anos, a equipe pode poupar alguns titulares contra o Corinthians para priorizar o objetivo principal do momento, em duelo com o Platense. O treinador Frank Kudelka, porém, não confirmou se fará isso.

"Reclamar do calendário seria como não ter orgulho de estar na Copa. O mais valioso para mim não é o calendário, mas sim o fato de meus jogadores estarem encarando o que está por vir, enfrentando adversários importantes, independentemente dos dias de descanso que tenham", disse Kudelka.

FICHA TÉCNICA

HURACÁN X CORINTHIANS

HURACÁN - Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Nicolás Goitea (Fabio Pereyra), Lucas Carrizo e Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda (Víctor Cantillo), Walter Mazzanti, Rodrigo Cabral e Gabriel Alanís; Leonardo Sequeira. Técnico: Frank Kudelka.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Igor Coronado; Ángel Romero e Héctor Hernández (Memphis). Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Árbitro - Derlis Lopez (PAR).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires (Argentina).