Corinthians demite superintendente de comunicação e contrata ex-funcionário da CBF

O primeiro ato do agora presidente do Corinthians, Osmar Stabile, aconteceu na manhã desta terça-feira. Após assumir o comando do Timão devido ao afastamento de Augusto Melo, na noite anterior, o novo mandatário alvinegro demitiu Tiago Maranhão, que ocupava o cargo de superintendente de comunicação do clube. Para o lugar dele, foi nomeado Vinicius Rodrigues, ex-assessor da CBF.

Tiago Maranhão estava no cargo desde setembro de 2024. Enquanto ele era o superintendente de comunicação do Corinthians, o clube ganhou um aumento de engajamento nas redes sociais, principalmente após o título paulista, conquistado diante do Palmeiras.

Por sua vez, Vinicius Rodrigues ocupou o cargo de assessor da CBF entre os anos de 2014 e 2023. O profissional ganhou notoriedade na mídia durante a Copa do Mundo de 2022, quando tirou um gato da mesa da entrevista coletiva de forma brusca. Ele foi criticado não só no Brasil, mas também no Catar, que cultua a imagem do animal.

A informação da demissão de Tiago Maranhão foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Rodagem excessiva no cargo

Com a chegada de Vinicius Rodrigues, o Corinthians irá para seu quarto superintendente de comunicação desde janeiro de 2024. Wagner Vilaron assumiu junto com Augusto Melo, mas foi demitido pouco tempo depois. Depois, entrou Josiane Ribeiro, que deu lugar a Tiago Maranhão.

Osmar Stabile assumiu a presidência logo após o afastamento de Augusto Melo, em ação que faz parte do processo de impeachment do mandatário. Stabile ficará no cargo interinamente, até que seja realizada a assembleia geral dos associados, que consumará, ou não, a saída definitiva de Augusto.