Corinthians contrata ex-assessor da CBF que tirou gato de coletiva na Copa

Novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile fez a sua primeira mudança na diretoria, no cargo de superintendente de comunicação. Ele demitiu Tiago Maranhão e acertou a chegada de Vinicius Rodrigues, ex-assessor da CBF e 'responsável' pelo que tem sido apontado por torcedores como a 'maldição do gato' da seleção brasileira.

O que aconteceu

Por piada ou superstição, os recentes fracassos da seleção brasileira têm sido 'justificados' com uma maldição provocada pelo gato atirado por Vinicius Rodrigues durante coletiva na última Copa do Mundo, justamente antes da queda para a Croácia, nas quartas de final.

Na ocasião, Vinicius Júnior dava entrevista quando o gato subiu na bancada e foi retirado e jogado ao chão por Vinicius Rodrigues (veja abaixo). O episódio aconteceu dois dias antes da eliminação para os croatas e gerou polêmica. Desde então, a equipe acumulou diversas marcas negativas.

Desde que sucedio este suceso, la seleccion brasileña se cayo completamente a pedazos, no puede ser casualidad. pic.twitter.com/AIRkzvCUet -- Alejo (@bjs_alejo2) November 17, 2023

A forma como o funcionário da entidade despachou o animal gerou polêmica na época. O homem, após fazer carinho, pegou o bicho por meio da pele das costas e o soltou no chão. Apesar de o CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo) ter julgado o manejo como comum, já que o gato era desconhecido, o gesto foi visto por internautas como desnecessário.

A seleção brasileira tem acumulado vários momentos trágicos após o episódio do gato. Além da eliminação para a Croácia, o Brasil viu Neymar se lesionar feio contra o Uruguai, perdeu dois jogos seguidos nas Eliminatórias pela primeira vez na história (Uruguai e Colômbia), levou olé da Argentina em pleno Maracanã e foi massacrado pelos hermanos por 4 a 1.

Com mudanças na presidência da CBF e no comando do time, a seleção brasileira tenta com Carlo Ancelotti deixar a 'maldição' para trás. O técnico italiano faz a sua estreia no dia 5 de junho, uma quinta-feira, quando o Brasil enfrenta o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

1º ato do novo presidente do Corinthians

A demissão de Tiago Maranhão e a contratação de Vinicius Rodrigues foi o primeiro ato do agora presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Ele assumiu o comando do Timão devido ao afastamento de Augusto Melo, na noite de ontem.

Ex-apresentador e repórter do sportv, Tiago Maranhão estava no cargo desde setembro de 2024. Vinicius Rodrigues, por sua vez, ocupou o cargo de assessor da CBF entre os anos de 2014 e 2023.

Com a chegada de Vinicius Rodrigues, o Corinthians irá para seu quarto superintendente de comunicação desde janeiro de 2024. Wagner Vilaron assumiu junto com Augusto Melo, mas foi demitido pouco tempo depois. Depois, entrou Josiane Ribeiro, que deu lugar a Tiago Maranhão.

Osmar Stabile assumiu a presidência logo após o afastamento de Augusto Melo, em ação que faz parte do processo de impeachment do mandatário. Stabile ficará no cargo interinamente, até que seja realizada a assembleia geral dos associados, que consumará, ou não, a saída definitiva de Augusto.