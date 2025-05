Convocado por Ancelotti, Andreas Pereira soma dez gols em três temporadas pelo Fulham; veja números

O meio-campista Andreas Pereira, ex-Flamengo e atualmente no Fulham, foi convocado nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. O jogador defende o Fulham desde julho de 2022.

Com 105 jogos como titular (119 no total) pelo clube inglês, Andreas soma dez gols e 19 assistências. Segundo dados do SofaScore, ele criou 27 grandes chances, distribuiu 46 passes decisivos e realizou 172 finalizações, sendo 53 no alvo. No setor defensivo, acumula 80 desarmes ao longo das três temporadas em que veste a camisa do Fulham.

Nesta temporada, o meia disputou 37 partidas em duas competições: Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. Marcou dois gols e deu sete assistências. Sua última participação em gol foi no dia 16 de março, quando deu passe para Rodrigo Muniz na vitória sobre o Tottenham.

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador no próximo dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

Carreira e Seleção

Andreas Pereira nasceu na Bélgica e é filho de brasileiros. Cresceu na Europa, iniciou a formação no Lommel United (BEL), depois passou pelo PSV (HOL) e se profissionalizou no Manchester United (ENG) em 2014. O Manchester United manteve Andreas Pereira por dois anos antes de emprestá-lo ao Granada (ESP), Valencia (ESP), Lazio (ITA) e, em 2021, ao Flamengo. Em 2022, o Fulham comprou Andreas Pereira em definitivo.

Pela Seleção Brasileira, Andreas se tornou o primeiro jogador nascido fora do Brasil a vestir a amarelinha desde o argentino Adolpho Milman, em 1942. Sua estreia aconteceu em setembro de 2018, em amistoso contra El Salvador. Em junho de 2024, em amistoso contra o México, tornou-se o primeiro estrangeiro a marcar um gol pela Seleção Brasileira.