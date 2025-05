Com um a menos, Botafogo vence a Universidad de Chile e vai às oitavas

O Botafogo sofreu, mas venceu por 1 a 0 a Universidad de Chile-CHI, nesta terça-feira, no Nilton Santos, com gol de Igor Jesus. O time carioca jogou com um a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Jair.

Com o resultado, o Fogão chegou a 12 pontos e terminou na segunda posição do grupo A. Assim, conquistou a vaga às oitavas da competição. Já os chilenos, com dez, ficaram em terceiro e vão disputar os playoffs da Sul-Americana.

O jogo

O Botafogo começou a partida pressionando a Universidad de Chile. No entanto, os cariocas chegaram com perigo apenas aos 13 minutos. Cuiabano aproveitou cruzamento na pequena área, mas errou o alvo e mandou pela linha de fundo.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os 27 minutos, quando o zagueiro Jair foi expulso por falta dura em Aránguiz.

Mesmo com um a menos, o Botafogo seguiu com a postura ofensiva. Os donos da casa foram premiados aos 37 minutos. Igor Jesus aproveitou cruzamento, se antecipou a Castellón e cabeceou para a rede.

Nos minutos finais, os alvinegros administraram o resultado para manter a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, a Universidad de Chile voltou com o intuito de buscar o empate. Os chilenos assustaram aos quatro minutos quando Aránguiz acertou o travessão. Já o Botafogo respondeu em chute de Marlon Freitas.

Os alvinegros chegaram a balançar a rede com Artur. No entanto, o VAR chamou o árbitro, que anulou o gol por mão de Igor Jesus no lance.

O confronto seguiu aberto no Nilton Santos. Botafogo e Universidad de Chile se alternavam no ataque e criavam boas chances de gol. Só que as duas equipes pecavam nas finalizações.

Na parte final, a Universidad de Chile pressionou tentando o empate. Sö que o Botafogo soube impedir lances de perigo para confirmarem a vitória e a classificação na Libertadores.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA 1 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILE-CHI

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 28 de maio de 2025 (Terça-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Cristian Aguirre (Colômbia)



VAR: Heider Castro (Colômbia)

Cartões amarelos: Cuiabano e John (Botafogo); Guerrero, Calderón, Altamirano e Hornazábal (Universidad de Chile)

Cartão vermelho: Jair (Botafogo)

GOLS

BOTAFOGO: Igor Jesus, aos 37min do primeiro tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino (Danilo Barbosa); Artur, Igor Jesus e Cuiabano (Allan)



Técnico: Renato Paiva

UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón, Hormazábal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz (Altamirano), Aránguiz e Poblete (Assadi); Guerrero, Fernández e Di Yorio (Guerra)



Técnico: Gustavo Álvarez