Com golaço de filho de Robinho, Corinthians e Santos empatam pelo Brasileiro sub-20

Corinthians e Santos protagonizaram um clássico quente nesta terça-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O embate terminou 4 a 4 no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP),

O jogo foi bem agitado. Logo aos dois minutos, Luca Meirelles abriu o placar para os Meninos da Vila. Os anfitriões empataram aos 30, com Bahia. Oito minutos depois, contudo, o time do litoral paulista voltou a liderar o placar com gol de Gabriel Simples.

Na volta do intervalo, o clássico seguiu em ritmo frenético. O Corinthians deixou tudo igual aos dois minutos, com Luiz Fernando. Praticamente no lance seguinte, Robinho Jr. fez um golaço e recolocou o Santos em vantagem. Mais uma vez, entretanto, o clube do Parque São Jorge foi buscar a igualdade, em bela cobrança de falta de Dieguinho.

Já aos 33 minutos, o Peixe marcou o quarto, com Rodrigo. A alegria dos santistas, entretanto, durou pouco novamente. Isso porque, aos 40, Gui Negão não perdoou em cobrança de pênalti e decretou o empate.

Com o resultado, o Santos aparece na nona colocação, com 15 pontos. O Corinthians está em 12º, com 14. Ambos os times podem perder posições conforme os resultados dos outros jogos.

O que vem pela frente?

O próximo compromisso do Corinthians pelo Brasileirão sub-20 será no dia 11 de junho, contra o Flamengo, fora de casa, às 21h30 (de Brasília). Já o Santos visita o Juventude, no dia seguinte, às 15 horas.

Até lá, as equipes focam no Campeonato Paulista da categoria. O Timão recebe o Ituano na sexta-feira, às 15 horas, pela sexta rodada. O Peixe terá o Itapirense, no sábado, às 15 horas, no Estádio Espanha, em Santos.