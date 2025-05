Brazão mira série de vitórias para dar respiro ao Santos e celebra boa fase

Vivendo boa fase, Gabriel Brazão destacou a necessidade do Santos engatar uma sequência de vitórias nessa reta final de partidas antes da pausa para o Mundial de Clubes. O goleiro ainda pediu o apoio da torcida para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo.

"Não basta uma vitória. Temos que seguir trilhando esse caminho e esperamos conseguir mais vitórias nos próximos jogos. O apoio do nosso torcedor domingo vai ser muito importante também para conquistar mais uma vitória e sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível porque o Santos não merece estar nessa posição", disse.

No treino de hoje com entrevista do nosso goleiro Gabriel Brazão! ?? pic.twitter.com/TnWpx5vMWt ? Santos FC (@SantosFC) May 27, 2025

Brazão precisou de pouco tempo para se firmar como titular absoluto da meta do Santos. O goleiro vive grande fase e lidera uma estatística expressiva. Ele é o arqueiro com mais defesas entre as 20 ligas mais populares do mundo em 2025.

Segundo dados do Sofascore, o jogador de 24 anos soma 94 intervenções, duas a mais que Yehvan Diouf, do Stade de Reims-FRA. Nahuel Guzmán, do Tigres-MEX, fecha o pódio, com 89.

"Glorifico a Deus por estar me capacitando, me ajudando nos jogos. Fico feliz de estar fazendo tantas defesas e ajudar o meu time. Espero que eu ajude cada vez mais. É um trabalho de todos goleiros e preparadores", finalizou o goleiro alvinegro.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o Peixe encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.