Após prata inédita, Brasil será sede do Mundial de tênis de mesa em 2029

Do UOL, em São Paulo

O Mundial de Tênis de Mesa de 2029 será realizado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O Brasil sediará o Mundial que será disputado daqui a quatro anos. O anúncio foi feito hoje na Assembleia Geral da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) em Doha, no Qatar, onde ocorreu o torneio de 2025.

A capital carioca venceu outras três concorrências. Alemanha (Berlim), China (sem cidade definida) e EUA (San José) também estavam no páreo. Rio de Janeiro liderou as três rodadas de votação e "bateu" a adversária China na última delas por 131 votos a 68.

Será a primeira edição do campeonato na América Latina. O torneio é disputado desde 1926.

O anúncio foi feito dias após a prata inédita de Hugo Calderano. O brasileiro de 28 anos se tornou o primeiro medalhista e finalista na história do torneio fora da Europa, Ásia ou EUA. Ele também teve participação na apresentação da candidatura brasileira.

O próximo Mundial, por sua vez, será disputado em Astana, capital do Cazaquistão. O torneio individual é bianual, realizado sempre em anos ímpares. Já o campeonato de duplas ocorrerá em 2028 e terá o Japão como sede.