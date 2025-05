Bortoleto aposta em atualizações da Sauber para pontuar na Espanha: 'Familiarizar desde já'

Depois de fazer uma prova de recuperação e alcançar o 14º lugar no GP de Mônaco, no domingo, Gabriel Bortoleto mira seus primeiros pontos na Fórmula 1. Para isso, o brasileiro conta com o novo pacote de melhorias da Sauber a fim de ganhar desempenho e chegar entre os dez primeiros no GP da Espanha, neste domingo, em Barcelona.

"Temos algumas melhorias chegando para esta etapa, então o foco será nos familiarizarmos com elas desde já, enquanto continuamos trabalhando no carro e em sua configuração, a fim de melhorar nossa classificação e posição na corrida", afirmou Bortoleto, que igualou em Mônaco seu melhor resultado na Fórmula 1 após oito provas.

Apesar de largar em 16º, o campeão da Fórmula 2 se chocou com o muro ainda na primeira volta nas ruas de Monte Carlo, em disputa por posição com Kimi Antonelli, da Mercedes, e caiu para o último posto. Aos poucos, ganhou posições com as paradas dos demais pilotos e acabou em 14º, à frente do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, o 16º.

"Mônaco foi bastante desafiador, mas aprendemos com as lições do fim de semana e seguimos para uma nova semana de corrida, a última de uma movimentada rodada tripla", comentou o piloto de 20 anos, que também tem como trunfo a experiência do circuito da Catalunha, apesar da pouca idade.

No ano passado, pela equipe Invicta, na Fórmula 2, Gabriel Bortoleto recebeu a bandeirada em quinto lugar na corrida sprint e em décimo na principal, após sair em quarto no grid. Em 2023, quando conquistou a Fórmula 3, na Trident, o brasileiro chegou em quarto lugar tanto na corrida sprint quanto na principal.

"Estou ansioso por Barcelona. É uma pista em que já corri algumas vezes em categorias juniores e sei o que esperar", afirmou Bortoleto, que participará do primeiro treino livre nesta sexta-feira, às 8h30 (horário de Brasília). O GP da Espanha será realizado no domingo, a partir das 10h.