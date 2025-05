Bobadilla é acusado de discriminação pelo Talleres: "Não pode passar despercebido"

O técnico do Talleres, Mariano Levisman, acusou Damián Bobadilla de discriminação com o jogador Navarro após a vitória do São Paulo por 2 a 1, nesta terça-feira, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Navarro foi às lágrimas após o ocorrido e queria deixar o campo antes do fim da partida, desconsiderando o fato de deixar sua equipe com um jogador a menos nos instantes derradeiros. O árbitro, entretanto, não permitiu.

"Se dá muita ênfase nessa competição sobre discriminação, e nosso jogador foi discriminado hoje. Fizeram um comentário ofensivo pela sua procedência. É algo que não pode passar desapercebido. Estamos todos muito doloridos por ter um jogador que sofreu esse tipo de agressão. Estamos com ele. Está muito abatido com o comentário. Ameaçou sair de campo", afirmou o treinador do Talleres.

A suposta ofensa proferida por Bobadilla teria tido cunho xenofóbico, já que o técnico do Talleres garantiu que a discriminação teria a ver com o local de procedência de Navarro.

Ao fim da partida, Luciano, autor do gol da vitória são-paulina, retirou Bobadilla do gramado, a fim de evitar uma confusão ainda maior depois do entrevero entre o volante paraguaio e Navarro.

"Nós estamos muito doloridos por ter um jogador sofrendo esse tipo de agressão. Estamos com ele, ele está muito afetado no vestiário, queria deixar o campo, deixando o time com um homem a menos. Não vi jogo sendo suspenso por isso. A Conmebol tem protocolo para conscientizar acerca de discriminação, deveria também ter protocolo em casos discriminatórios como houve hoje", completou.

"Navarro foi discriminado pela sua procedência. O clube está falando com pessoas da Justiça e com a Conmebol para saber o que pode ser feito", concluiu Mariano Levisman.