Bia Haddad sofre com o saque e leva virada na estreia em Roland Garros

Pelo segundo ano consecutivo, Beatriz Haddad Maia é eliminada na primeira rodada do torneio de Roland Garros. A número 1 do Brasil e 23 do mundo teve problemas para confirmar seu saque durante a maior parte do jogo, foi quebrada seis vezes e perdeu de virada para a americana Hailey Baptiste (#70 do mundo) por 4/6, 6/3 e 6/1.

Com a derrota, a paulista desperdiça uma chave que se mostrava bastante acessível. Bia tinha a oportunidade de alcançar as oitavas de final sem sequer encarar uma das 50 melhores do ranking. Na segunda rodada, Baptiste terá pela frente a qualifier Nao Hibino (#196), que venceu o duelo japonês com Moyuka Uchijima (#61) por 6/1 e 7/5. Quem vencer aí, enfrentará na terceira fase a americana Robin Montgomery (#115) ou a espanhola Jéssica Bouzas Maneiro (#68).

Bia segue sem vencer um jogo em Roland Garros desde 2023, quando alcançou as semifinais. No ano passado, perdeu na primeira rodada para a italiana Elisabetta Cocciaretto. Nas outras vezes que disputou a chave principal do slam do saibro, a paulista soma uma derrota na estreia (2017) e uma segunda rodada (2022).

Em números

Bia sacou em 13 games. Em nove deles, Baptiste teve chances de quebra.

A brasileira venceu apenas 56% dos pontos com seu primeiro serviço, e 38% com o segundo saque.

Mais agressiva durante toda a partida, Baptiste terminou o jogo somando 48 winners e 25 erros não forçados. Bia teve 28 e 25, respectivamente.

Como aconteceu

Durante toda metade do primeiro set, Bia teve problemas com seu saque, sobretudo quando precisou jogar com seu segundo serviço. A brasileira teve de salvar dois break points no segundo game, mais dois no quarto e outros três no sexto. Baptiste, que não aproveitou suas chances, pagou caro quando sacou em 4/4. Errou uma direita, depois um voleio e deu os primeiros break points para Haddad Maia. Bia converteu o terceiro deles com uma devolução vencedora e abriu 5/4. Depois, confirmou o saque sem sustos e fechou a parcial: 6/4.

O segundo set foi quase o oposto do primeiro. Bia abriu o set com mais uma quebra e tinha a chance de deslanchar no placar, mas voltou a encarar break points e, desta vez, cometeu uma dupla falta, cedendo a igualdade à americana. Baptiste aproveitou o momento e, no quarto game, mesmo depois de Bia abrir 40/0, venceu cinco pontos seguidos até anotar nova quebra de saque e fazer 3/1 na parcial. A americana ainda quebrou Bia mais uma vez e abriu 5/1.

A paulista, então, começou sua reação. Devolveu uma quebra no sétimo game e confirmou seu serviço em seguida, reduzindo a vantagem da oponente para 5/3. No entanto, ao sacar novamente para o set, Baptiste saiu de 0/30 e se recuperou até fechar a parcial quando Bia mandou um forehand na rede: 6/3.

O terceiro set começou, e Bia já teve seu saque ameaçado mais uma vez. Depois de salvar dois break points, a brasileira viu um winner de devolução da americana selar a quebra. No segundo game, foi Baptiste quem salvou um break point e confirmou o serviço, abrindo 2/0. Foi a última boa chance de Haddad Maia, que voltou a perder o saque no terceiro game. Baptiste aproveitou, abriu 4/0 na sequência e não bobeou mais. Salvou um break point no sexto game, abrindo 5/1, e fechou as portas para uma reação da brasileira, que foi quebrada mais uma vez no último game.