Bia Haddad é eliminada na estreia de Roland Garros 2025

Depois de uma campanha positiva em Estrasburgo, Bia Haddad caiu na estreia de Roland Garros 2025, segundo Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, a tenista brasileira foi eliminada pela norte-americana Hailey Baptiste, número 70 da WTA.

Bia Haddad acabou superada em um duelo de três sets, sofrendo uma virada. Hailey Baptiste comemorou um resultado positivo diante da cabeça de chave número 23 com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

Bia Haddad: ano negativo

Com o resultado, Bia segue com uma temporada decepcionante, sofrendo diante de adversárias com ranking bem inferior. Na estreia de Roland Garros, a brasileira jogou bem até o primeiro game do segundo set, depois caiu de rendimento e se rendeu ao jogo da rival.

Na próxima rodada, Hailey Baptiste irá enfrentar a japonesa Nao Hibino, número 200 do ranking da ATP.