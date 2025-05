Bia Haddad amarga metade das derrotas no ano para rivais fora do top 50

Bia Haddad levou a virada na estreia de Roland Garros, perdendo mais uma partida no ano para uma adversária ranqueada muito abaixo dela.

O que aconteceu

A paulistana caiu na primeira rodada no Grand Slam francês para a norte-americana Hailey Baptiste, número 70 do mundo, por 2 sets a 1. Ela até saiu na frente ganhando o set inicial pro 6/4, mas depois caiu de rendimento e foi atropelada, levando 3/6 e 1/6.

Foi a sua 16º derrota em 2025, a oitava para rivais fora do top 50 da WTA. A brasileira começou o ano em 17º, chegou em Roland Garros como 23ª do ranking e pode cair posições.

Bia já perdeu até para a 215ª do mundo neste ano, e só duas de suas derrotas foram para atletas que estavam à frente dela no ranking —Emma Navarro (#11) e Elena Rybakina (#12). O revés mais desproporcional, levando em consideração as posições na lista, foi para a tcheca Linda Fruhvirtova, que havia furado o qualy, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

Beatriz Haddad Maia na primeira rodada de Roland Garros em 2025 Imagem: Clive Brunskill/Getty Images

A brasileira está sofrendo para avançar nos torneios nesta temporada e chegou no máximo a uma semifinal até então. Sua melhor campanha foi no WTA de Estrasburgo, às vésperas de Roland Garros. Antes disso, ela não havia passado da terceira rodada de uma competição no ano.

Das suas seis vitórias em 2025, apenas duas foram contra rivais melhores ranqueadas. Em Estrasburgo, Bia chegou como 23ª da WTA, derrotou Clara Tauson (#22) e teve uma revanche contra Navarro (9).

Apesar de estar em sua pior temporada, a número 1 do Brasil superou a sequência mais adversa da carreira e deu indícios de reação. Entre janeiro e abril, Bia ficou nove partidas consecutivas sem vencer. A campanha até a semifinal antes de Roland Garros deu esperança de uma recuperação da paulistana, mas ela novamente caiu na estreia em um grande torneio em 2025.

Bia Haddad em 2025

Vitórias sobre

Navarro (9)

Krueger (37)

Tauson (22)

Pera (81)

Erika Andreeva (86)

Riera (146)

Derrotas para