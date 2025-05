Bia Haddad começa bem contra Baptiste, despenca e dá adeus a Roland Garros na estreia

Beatriz Haddad Maia deu adeus a Roland Garros logo em sua estreia. A tenista número 1 do Brasil até começou bem, venceu a primeira parcial, mas não conseguiu sustentar o ritmo e perdeu de virada para a americana Hailey Baptiste, 70ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 1/6 em 2h17 de confronto.

O revés interrompe uma tentativa de retomada da tenista paulistana na temporada. Após uma série de insucessos, ela emendou uma sequência de três vitórias pela primeira vez em 2025, chegou à semifinal do WTA de Strasbourg, mas foi eliminada pela casaque Elena Rybakina.

Na segunda rodada, Baptiste vai enfrentar a japonesa Nao Hibino, número 196 do ranking, que derrotou a compatriota Moyuka Uchijima, 61ª, por 2 sets a 0. Nesta mesma quadra, por volta de 12h desta terça, João Fonseca vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz em sua estreia em Roland Garros.

No primeiro set, Bia Haddad teve um duelo parelho com a norte-americana. Ambas confirmaram seus serviços e não deixavam a adversária abrir vantagem. Como Baptiste começou o jogo sacando, a brasileira teve sempre de buscar a reação.

Foi assim até o nono game, quando Bia conseguiu quebrar o saque da americana e encaminhou a vitória. No game decisivo, a brasileira não teve problemas para confirmar a vitória no primeiro set abrindo vantagem na disputa.

Na segunda parcial, Bia iniciou bem, quebrando o serviço da americana, mas o bom momento durou pouco. Na sua vez de sacar, a brasileira cometeu erros importantes e não confirmou o serviço. No game seguinte, Baptiste, com tranquilidade, virou o placar do set.

O jogo de Bia parou de encaixar. No seu serviço, quando o game parecia ganho após abrir 40-0, viu a americana reagir de forma inesperada e conseguir a quebra e o placar de 3/1 no set. Baptiste não parou por aí, ampliou sua vantagem, quebrou outro serviço da brasileira e chegou a 5/1.

No sétimo game, Baptiste se desestabilizou e permitiu que Bia Haddad voltasse ao páreo por algum tempo. A brasileira devolveu a quebra e confirmou o seu serviço para encostar no placar, 5/3. Apesar da reação, a americana fechou o set em 6/3 e empurrou o duelo para o terceiro set.

O roteiro do segundo set se repetiu, e Bia começou perdendo seu serviço para Baptiste. A rival continuou imprimindo um ritmo forte, obteve outra quebra e estabeleceu uma vantagem de 4 a 0, se aproximando da virada e da vitória. A partir daí, Baptiste apenas administrou a parcial (6/1) e garantiu o triunfo.