Barcelona analisa contratação de goleiro titular da seleção holandesa, diz site

Pensando na próxima temporada, o Barcelona já estaria à procura de novos nomes para reforçar a equipe do técnico Hansi Flick. De acordo com o site espanhol Mundo Deportivo, o Barça estaria analisando a contratação do goleiro Bart Verbruggen, titular da seleção holandesa e do Brighton-ING.

O nome do holandês agradaria não só ao Barcelona, mas também outros grandes clubes do futebol europeu. Verbruggen tem 22 anos e, apesar da baixa idade, faz ótimas atuações na Premier League.

Além disso, Verbruggen também é a primeira opção de Ronald Koeman para o gol da Holanda. O jogador foi alçado ao posto de titular no fim de 2023 e, desde então, fez ótimas partidas na Eurocopa e na Liga das Nações.

Posição muito disputada

Caso seja realmente contratado pelo Barcelona, Verbruggen disputaria posição com Szczesny, polonês que saiu da aposentadoria e assumiu a titularidade nesta temporada, além de Ter Stegen, alemão e um dos capitães da equipe. Ele se lesionou gravemente no início da temporada e voltou apenas na reta final do Campeonato Espanhol.

Além disso, ainda de acordo com o veículo, o Barcelona também estaria monitorando o nome de Joan Garcia, goleiro do Espanyol, um dos rivais locais do clube catalão.

Na última temporada, Verbruggen disputou 40 jogos pelo Brighton, sofrendo 60 gols e ficando nove partidas sem ser vazado. Pela Holanda, o goleiro sofreu 11 gols em sete duelos, todos eles pela Liga das Nações.