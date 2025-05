Autor de um dos gols da vitória Vasco, Rayan elogia Diniz: "Está me ajudando a crescer"

O Vasco conquistou a classificação para os playoffs da Sul-Americana. Nesta terça-feira, os cruzmaltinos venceram o Melgar-PER, em São Januário, por 3 a 0.

O atacante Rayan abriu o placar no início do jogo. O jogador vibrou com o avanço na competição.

"Vitória muito importante para a classificação. Agora vamos para os playoffs, seguir com essa caminhada", disse.

O jovem atleta ainda fez questão de elogiar o apoio do técnico Fernando Diniz.

"O Diniz é um paizão para mim. Ele está me ajudando a crescer mais e mais. Vamos buscar fazer mais gols para ajudar o Vasco", declarou.

O Vasco espera seu adversário nos playoffs da Sul-Americana, que sairá de sorteio a ser realizado na próxima terça-feira, na sede da Conmebol.