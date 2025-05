Ancelotti x Dorival: veja as diferenças nas convocações do treinadores da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira, sua primeira convocação para defender a Seleção Brasileira nos próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Confira as principais diferenças entre a lista do italiano e a última convocação de Dorival Júnior.

Convocados por Dorival e fora da lista de Ancelotti

Dez jogadores estavam presentes na última convocação de Dorival Júnior, realizada no mês de março, e acabaram de fora da convocação de Carlo Ancelotti. São eles: Ederson (Manchester City), Gabriel Magalhães (Arsenal), Murillo (Nottingham Forest), Guilherme Arana (Atlético-MG), André (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Neymar (Santos), João Pedro (Brighton), Rodrygo (Real Madrid) e Savinho (Manchester City).

Além disso, por conta de lesões e suspensões entre os convocados, Dorival Júnior precisou chamar outros atletas durante a data-Fifa. Entre eles, Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras), João Gomes (Wolverhampton) e Endrick (Real Madrid) ficaram de fora da lista de Carlo Ancelotti.

Convocados por Ancelotti e fora da lista de Dorival

Por outro lado, a lista de Carlo Ancelotti teve 12 novidades em relação à última convocação de Dorival Júnior. Hugo Souza (Corinthians), Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (Paris Saint-Germain), Carlos Augusto (Inter de Milão), Alex Sandro (Flamengo), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Anthony (Betis), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Richarlison (Tottenham).

Beraldo, Alex Sandro e Ederson foram chamados por Dorival Júnior durante a última data-Fifa, depois que o treinador precisou fazer cortes em sua lista original.

TIME CONVOCADO! ?? O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (26) a lista dos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/oYWYg7R8mh ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025

Jogadores no futebol brasileiro

Tanto Ancelotti quanto Dorival chamaram a mesma quantidade de jogadores que atuam no Brasil, com sete em cada lista.

Com o brasileiro foram convocados: Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Wesley (Flamengo), Gerson (Flamengo), Neymar (Santos) e Estêvão (Palmeiras). Neymar e Danilo precisaram ser cortados por lesão. Enquanto Alex Sandro (Flamengo) e Weverton (Palmeiras) foram chamados depois para suprir outras baixas na lista.

Na lista do italiano, aparecem Hugo Souza (Corinthians), Léo Ortiz (Flamengo), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Estêvão (Palmeiras).

Forte presença do Flamengo

Por fim, o Flamengo foi o time com mais representantes nas duas convocações. Foram quatro com Dorival Júnior e cinco com Carlo Ancelotti. Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson estiveram presentes nas duas listas, enquanto o italiano ainda convocou Alex Sandro.

Com o treinador brasileiro, o lateral esquerdo também foi chamado, após o corte de Danilo.

Na convocação de Ancelotti, além do Flamengo, apenas o Paris Saint-Germain tem mais de um jogador na lista, com a dupla de zaga Beraldo e Marquinhos.

Ao todo, 20 clubes diferentes tiveram representantes: Liverpool, Al-Nassr, Corinthians, Lille, PSG, Flamengo, Inter de Milão, Monaco, Fulham, Newcastle, Strasbourg, Manchester United, Atalanta, Palmeiras, Betis, Arsenal, Wolverhampton, Real Madrid, Barcelona e Tottenham.

Compromissos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 5 de junho, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Em seguida, o Brasil recebe o Paraguai no dia dez de junho, terça-feira, às 21h45, pela 16ª rodada, na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos, mesma pontuação dos paraguaios, 5º colocados. O Equador é o vice-líder da competição, com 23 pontos conquistados.